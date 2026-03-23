Trump pospone ataques contra Irán tras "muy buenas" conversaciones con Teherán

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que Estados Unidos había pospuesto ataques contra las plantas de energía iraníes tras mantener unas "muy buenas" conversaciones con Teherán para "una resolución completa" de la guerra, pero la prensa estatal iraní desmintió tales contactos.

El anuncio generó sorpresa después de un fin de semana de amenazas cruzadas entre ambos bandos. Sin embargo, desde Teherán, varios medios negaron que hubiera conversaciones con el país norteamericano.

"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", señaló la agencia de noticias Mehr, que citó a la cancillería iraní. Las declaraciones forman parte de un intento "de reducir los precios de la energía", agregó.

Las palabras de Trump provocaron, en efecto, un desplome de más del 10% en los precios del petróleo y reavivaron las bolsas, que llevan tres semanas oscilando al vaivén del conflicto.

En su red Truth Social, Trump explicó que en los últimos dos días habían mantenido "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán para "una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio".

Estas conversaciones "continuarán a lo largo de la semana", afirmó Trump.

A raíz de estos contactos, el presidente ordenó al Pentágono retrasar "cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días".

- Cruce de amenazas -

El anuncio llegó horas antes de que expirara el ultimátum lanzado el sábado por el mismo Trump, que amenazó con "aniquilar" las centrales eléctricas de Irán si no reabría en 48 horas el estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo, por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos, lleva de facto cerrado desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Lejos de amilanarse, Teherán amenazó con minar "las vías de acceso y las líneas de comunicación" en el Golfo y con atacar "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos" en la zona.

En la prensa estatal iraní aparecían el lunes listas de posibles infraestructuras, como las plantas de Orot Rabin y Rutenberg en Israel, las dos principales centrales eléctricas del país.

"¡Despídanse de la electricidad!", afirmaba una infografía de la agencia Mehr con posibles blancos en Arabia Saudita y otros países vecinos.

- Crisis energética -

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió el lunes que la guerra podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas.

Según las estimaciones de la AIE, el mundo ha perdido cada día 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.

El tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz se ha desplomado un 95%, según la empresa de análisis Kpler. Solo un reducido número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar ese paso.

"Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección", avisó Birol.

En este contexto, China anunció que limitará la subida del precio de los carburantes y Grecia puso en marcha subvenciones por un total de 300 millones de euros para combustibles y fertilizantes.

Suecia también dijo que reducirá temporalmente las tasas a la gasolina y al gasóleo a partir del 1 de mayo, hasta final de septiembre.

"Todavía varias semanas de combates"

Pekín, que desde el inicio de la guerra se ha mantenido prudente, advirtió del riesgo de una situación "incontrolable". En Moscú, el Kremlin abogó por una "vía política y diplomática".

Después del anuncio de Trump, Rusia informó también de una llamada entre su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y su homólogo iraní, Abás Araqchi.

La parte rusa pidió un "cese inmediato de las hostilidades y una solución política", explicó la cancillería.

En aparente contradicción con las últimas declaraciones de su aliado estadounidense, Israel había afirmado el domingo que se preparaba para "todavía varias semanas de combates contra Irán y Hezbolá", el grupo proiraní en Líbano.

El lunes temprano, el ejército israelí anunció "una amplia ola de ataques" contra Teherán. Según la agencia iraní Fars, los bombardeos golpearon el norte, el centro, el este y el oeste de la capital.

A primera hora de la tarde nuevas explosiones sacudieron la ciudad, indicó un periodista de la AFP, que no pudo precisar el lugar de impacto.

Durante la noche también se produjeron ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Arabia Saudita.

Los países del Golfo son blanco de proyectiles iraníes desde el estallido de la guerra con el ataque israeloestadounidense que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

En otro escenario del conflicto, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, anunció que planean "intensificar las operaciones terrestres selectivas y los bombardeos" en Líbano para alejar a Hezbolá "de la frontera".

El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció un "preludio a una invasión terrestre" de su país, donde la guerra ha causado más de mil muertos y de un millón de desplazados.