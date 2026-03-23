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Guerra Medio Oriente

Trump asegura que hay "puntos importantes de acuerdo" con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes ante la prensa que existen "puntos importantes de acuerdo" con Irán, tras haber anunciado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.AFP

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Agencia EFEWashington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes ante la prensa que existen "puntos importantes de acuerdo" con Irán, tras haber anunciado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.

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