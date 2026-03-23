Presidente de Filipinas pide se realice un "comité de crisis" por el aumento de precio del petróleo

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha ordenado este lunes la creación de un "comité de crisis" para hacer frente a un aumento del precio del petróleo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero contra Irán, donde se han registrado unos 1.500 muertos hasta la fecha.

La Presidencia filipina ha confirmado estas informaciones, que también apuntan a que este comité abordará el futuro de las cadenas de suministro de alimentos, en un momento de creciente tensión a raíz de la guerra, que ha provocado fuertes bloqueos en el tránsito a través del estrecho de Ormuz debido al aumento de los ataques.

"Esperemos a que se publiquen documentos al respecto", ha afirmado la portavoz del presidente, Claire Castro, que ha señalado que la orden ejecutiva para crear este comité ya ha sido firmada por el mandatario filipino, si bien no ha dado detalles sobre la posible fecha para la puesta en marcha de este grupo, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippine Star'.

No obstante, sí ha indicado que la principal tarea es "garantizar estos dos suministros" y ha rechazado las críticas vertidas contra el Gobierno por "minimizar supuestamente la gravedad de la crisis". "Esta situación es real: el Gobierno está trabajando siguiendo las órdenes del presidente para garantizar que no hay escasez de productos derivados del petróleo", ha aclarado.

De momento, ha insistido, "los suministros de crudo y los alimentos siguen siendo suficientes" y ha recalcado que Marcos busca que los filipinos "sientan que el Gobierno está ahí para la población y que no les abandonará".