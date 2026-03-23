En Grecia: empieza juicio por el accidente ferroviario de 2023 que dejó casi 60 muertos

El juicio por el accidente de tren más mortífero de la historia de Grecia, en el que murieron 57 personas, comenzó este lunes en Larisa (centro) con 36 acusados, entre ellos varios empleados de la compañía ferroviaria.

"La audiencia (...) queda abierta", anunció el lunes en la mañana la presidenta del tribunal, formada por tres jueces.

Los magistrados deberán determinar la responsabilidad de los acusados en el choque frontal entre un tren de pasajeros y otro de mercancías el 28 de febrero de 2023, que causó 57 muertos en el valle de Tempe, en el centro del país.

La mayoría de las víctimas eran estudiantes que regresaban de un fin de semana de carnaval.

Esa noche el tren de mercancías embistió a un tren de pasajeros con unas 350 personas que iba de Atenas a Tesalónica (norte).

Los dos convoyes habían circulado por la misma vía durante más de 10 minutos sin que se activara ningún sistema de alarma.

Las asociaciones de víctimas afirman que muchos de sus hijos murieron quemados tras el accidente y no por el impacto de la colisión.

Todos los acusados comparecen en libertad, aunque algunos han cumplido prisión preventiva.

Entre los acusados, 33 responden por cargos penales y se enfrentan a penas de prisión que pueden llegar a la cadena perpetua.

En el juicio, que debería ser largo, compararán al menos 352 testigos de la acusación, incluidos supervivientes del choque, que provocó una oleada de indignación en el país.

Supervivientes y familiares de las víctimas testificarán en la Universidad de Larisa, donde se ha trasladado el juicio por la falta de capacidad del tribunal.