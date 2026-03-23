Aeropuerto de Nueva York reabre tras choque mortal entre avión y camión en pista

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York se reabrió este lunes después de cerrar por un choque entre un avión y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje, que dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos.

"LaGuardia está abierta; espere demoras y/o cancelaciones", indicó el terminal aéreo en X. Es el primer accidente fatal en el aeropuerto desde 1992.

Hacia las 23H40 del domingo (03H40 GMT del lunes), un avión modelo CRJ-900 de la compañía Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, chocó con el vehículo que atendía otro incidente.

Según una grabación de los controladores aéreos difundida en el sitio LiveATC.com, primero se autorizó al camión a cruzar la pista, pero no se detuvo un tiempo mientras un controlador le repetía "alto" varias veces.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn García, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.

El presidente Donald Trump calificó el accidente como "terrible". "Cometieron un error. Es un trabajo peligroso", dijo a los periodistas.

En total "41 personas, incluidos pasajeros, miembros de la tripulación y bomberos, fueron trasladadas al hospital", añadió García, quien precisó que "algunos están gravemente heridos".

"Todo el mundo gritaba"

Según la Autoridad Portuaria, nueve personas seguían hospitalizadas el lunes por la mañana, entre ellas las dos que se encontraban en el vehículo de bomberos.

Estas dos últimas se encuentran "en estado estable" y su vida no corre peligro, indicó la funcionaria.

Imágenes de la AFP tomadas este lunes en la mañana mostraban el avión con el logotipo de Air Canada Express aún en la pista de aterrizaje, con la cabina y la parte delantera gravemente dañadas.

El vehículo de rescate, también dañado, yacía volcado sobre un césped detrás del aparato.

Un pasajero, Jack Cabot, relató que la aeronave "chocó de inmediato con algo" después del aterrizaje.

"Todo el mundo estaba encogido, todo el mundo gritaba, no teníamos ninguna indicación porque la cabina de mando había sido destruida", declaró Cabot a medios estadounidenses.

Según Jazz Aviation, el avión aterrizó en Nueva York tras despegar de Montreal con 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

En un comunicado, Air Canada se declaró "profundamente entristecida por la pérdida de dos empleados".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también se pronunció en X y calificó el accidente como "profundamente triste".

Cancelaciones y cierres

La agencia estadounidense de seguridad en el transporte (NTSB) anunció que desplegó un equipo para investigar.

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, también acudió al lugar.

Todos los vuelos con salida desde LaGuardia se retrasaron o cancelaron el lunes por la mañana, según el sitio web del aeropuerto, y los viajeros esperaban en las terminales con sus maletas, según constató la AFP.

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.

La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.