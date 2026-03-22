Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Crudo Brent y WTI siguen al alza tras anuncios de Trump

Los precios del petróleo subieron a primera hora del lunes tras el ultimátum de Donald Trump a Irán para abrir en 48 horas el estrecho de Ormuz.

Poco después de la apertura del mercado en la Bolsa Mercantil de Chicago, a las 22H00 GMT, el barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, subía un 1.8% hasta superar los 100 dólares por barril, antes de retroceder levemente. El crudo Brent para entrega en mayo subió a un ritmo similar, hasta 113.44 dólares por barril.

Grupo proiraní en Irak prolonga pausa en ataques a embajada de EEUU

El grupo armado proiraní en Irak Brigadas de Hezbolá aseguró el lunes que suspenderá otros cinco días sus ataques contra la embajada estadounidense en Bagdad, en pleno conflicto en Oriente Medio.

Israel prevé "varias semanas de combates"

Israel prevé varias semanas más de combates contra Irán y el movimiento islamista proiraní libanés Hezbolá, declaró este domingo el general de brigada Effie Defrin.

El portavoz militar aseguró que no permitirán que Irán ni sus delegados "amenacen a los ciudadanos de Israel o la existencia del Estado de Israel".

Israel "intensificará" operaciones en Líbano

El ejército israelí "intensificará sus operaciones terrestres selectivas" y los ataques en Líbano, advirtió su jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.

"La operación contra la organización terrorista Hezbolá no ha hecho más que empezar (...). Se trata de una operación a largo plazo", afirmó.

Ataques a exparamilitares en Irak

Combatientes del Hashed al-Shaabi, una coalición de exparamilitares que también incluye grupos armados proiraníes, fueron blanco de tres ataques aéreos a unos 50 kilómetros al sur de Bagdad, anunciaron las autoridades locales.

Israel investiga si mató a un civil en frontera con Líbano

El ejército de Israel afirma estar investigando si sus militares mataron a un civil israelí cerca de la frontera con Líbano, después de que el grupo proiraní Hezbolá reivindicara un ataque en la misma zona.

EEUU podría "escalar" sus ataques

Estados Unidos podría tener que intensificar sus ataques a Irán para poner fin a la guerra, afirmó este domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Cuando NBC le preguntó si el presidente Donald Trump va a apaciguar o intensificar la guerra, Bessent respondió: "No son cosas que se excluyan mutuamente. A veces hay que escalar para desescalar". "Este es el único lenguaje que entienden los iraníes", argumentó.

Líbano teme una "invasión terrestre"

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró que el ataque israelí contra un puente sobre el río Litani "constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre".

Un periodista de la AFP fue testigo del ataque a un puente clave en el sur del Líbano después de que Israel advirtiera que destruirá más infraestructuras viales de este tipo sobre el río Litani.

Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz

El ejército de Irán amenazó con cerrar "completamente" el estratégico estrecho de Ormuz y con no reabrirlo hasta que las plantas eléctricas "destruidas hayan sido reconstruidas", si el presidente estadounidense Donald Trump ataca las infraestructuras eléctricas del país.

Netanyahu promete "atacar personalmente" a cada dirigente de Irán

Israel atacará "personalmente" a todos los dirigentes de Irán, amenazó el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El sábado por la noche los ataques iraníes contra el sur de Israel causaron unos cien heridos en Arad y unos treinta en Dimona, una ciudad que alberga instalaciones nucleares.

"Consternación" del papa

"Sigo observando con consternación la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo devastadas por la guerra y la violencia", declaró el papa León XIV.

"Fase peligrosa" de la guerra, según la OMS

La guerra en Oriente Medio ha entrado en una "fase peligrosa" con los ataques cerca de instalaciones nucleares en Irán e Israel, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Irán ha lanzado 400 misiles contra Israel

Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, de los cuales se han interceptado el 92%, afirmó un portavoz del ejército israelí.