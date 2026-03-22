Guerra Oriente Medio
El papa dice que guerras como la de Oriente Medio son "un escándalo" para la humanidad
Ante cientos de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el papa dijo que "no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos".
El papa León XIV ha denunciado que el dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es "un escándalo para la humanidad" y un agravio a Dios, avisó este domingo tras el rezo del Ángelus.
"Queridos hermanos y hermanas. Sigo con consternación la situación en Oriente Medio y en otras regiones del Mundo laceradas por la guerra y la violencia", dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico.
Ante cientos de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el papa dijo que "no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos".
"Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios", aseveró.
El pontífice concluyó su intervención del Ángelus con una llamada al diálogo "sincero" que ponga fin a los conflictos, en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó expresamente.
"Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de toda persona humana", terminó.