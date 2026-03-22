El mundo podría afrontar su peor crisis energética en décadas, advierte la AIE

La guerra en Oriente Medio podría llevar al mundo a su peor crisis energética en décadas, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien calificó la situación como "muy severa".

"Muchos de nosotros recordamos las dos consecutivas crisis petroleras consecutivas de los años 1970 (...) En cada crisis, el mundo perdió unos cinco millones de barriles de crudo por día", declaró Birol en el Club Nacional de la Prensa en la capital australiana.

"En la actualidad perdimos 11 millones de barriles por día, así que más que los dos grandes choques petroleros juntos", agregó.