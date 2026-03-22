Solo un 17 % de los hogares en República Dominicana recibe agua potable regularmente

En República Dominicana sólo el 17 % de los hogares recibe agua potable seis o siete días a la semana, mientras que el 8 %, principalmente en zonas rurales, recibe el líquido una vez en ese mismo período, afirmó este domingo la oficina en Santo Domingo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El organismo estableció que, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), a través de la encuesta ENHOGAR 2024, el acceso al agua en el país continúa siendo irregular, dijo el organismo a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua.

Esta situación impacta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños, especialmente en los hogares más vulnerables, donde con frecuencia son quienes deben dedicar tiempo a recolectar y transportar agua, lo que limita sus oportunidades educativas, su bienestar y su desarrollo económico, consideró el Unicef.

"Garantizar el acceso seguro y continuo al agua potable no solo es una necesidad básica, sino una condición esencial para la salud, la educación y la igualdad de oportunidades de la niñez. Cuando el agua falta o llega de manera irregular, las niñas y los niños -y en particular las niñas- enfrentan mayores obstáculos para desarrollarse plenamente", el representante de Unicef en República Dominicana, Carlos Carrera.

La información precisó que aunque el país registra avances en la ampliación de la cobertura de agua potable, persisten brechas en la continuidad, calidad y seguridad del servicio que afectan la calidad de vida de millones de personas. Estas desigualdades se ven agravadas por los efectos del cambio climático, que incrementan la presión sobre los recursos hídricos.

República Dominicana se encuentra entre los países particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar y a la salinización de los acuíferos, fenómenos que amenazan las fuentes de agua y afectan especialmente a las comunidades costeras.

Unicef exhortó a las autoridades dominicanas a fortalecer las inversiones y las políticas públicas que garanticen el acceso equitativo, seguro y sostenible al agua potable y al saneamiento en el país, destacando su impacto directo en la salud, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de niñas, niños y mujeres.

La oficina de las Naciones Unidas afirmó, no obstante, que trabaja junto al Gabinete del Agua de la República Dominicana en el análisis de los efectos del cambio climático sobre estos servicios.

"Este proceso busca fortalecer la planificación institucional a corto, mediano y largo plazo, contribuir al cierre de brechas y promover servicios más sostenibles para la población", afirmó.

Unicef dijo que continua con su compromiso de apoyar el país en la construcción de políticas hídricas inclusivas, sostenibles y con enfoque de género.