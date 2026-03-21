Inspectores en aeropuertos prefieren renunciar

Avisos de desalojo. Reposesión de vehículos. Refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en números rojos.

Según dirigentes sindicales y funcionarios federales, estas son algunas de las crecientes tensiones financieras que enfrentan los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) durante una interrupción en la financiación del gobierno —la tercera en menos de seis meses— que ha obligado a las personas que realizan los controles de seguridad en los aeropuertos a trabajar sin cobrar.

El público experimenta las consecuencias en forma de largas esperas en algunos aeropuertos mientras más agentes de la TSA se toman tiempo libre para ganar dinero, recortar gastos o protestar. Al menos 376 de ellos han renunciado a sus empleos desde que comenzó el cierre más reciente, el Día de San Valentín, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo que agrava la rotación de personal en una agencia que históricamente ha tenido algunas de las tasas de deserción más altas y la moral más baja entre los empleados del gobierno de Estados Unidos.

“Es simplemente agotador. Cada día es como si este peso se hiciera más y más oneroso sobre nosotros”, declaró a The Associated Press Cameron Cochems, dirigente sindical local de la TSA en Boise, Idaho.

Cochems, quien ha trabajado como agente de la TSA durante más de cuatro años y es vicepresidente de su sección regional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, señaló que la cifra de renuncias probablemente no refleja por completo la magnitud de los desafíos de personal de la agencia. Considera que muchos más agentes se habrían marchado si el mercado laboral fuera más favorable.

“Creo que más gente se queda en la TSA sin querer estar aquí”, manifestó.

informe oficial

En un informe divulgado en 2024 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) se concluyó que la fuerza laboral de la TSA lleva mucho tiempo lidiando con una de las morales más bajas del gobierno federal, impulsada en parte por años de salarios comparativamente bajos y frustraciones persistentes en el lugar de trabajo. Aunque los aumentos recientes han ayudado, en el informe se indica que el descontento seguía siendo generalizado, y que los agentes mencionaban una gestión inconsistente, reconocimiento limitado y un mal equilibrio entre trabajo y vida personal.

El salario inicial de los agentes de la TSA es de unos 34.500 dólares, y el sueldo promedio es de 46.000 a 55.000 dólares, según el sitio web de carreras de la agencia.

La GAO advirtió que, a menos que se aborden esos problemas de fondo, es probable que persista el riesgo de que los agentes abandonen la fuerza laboral.

Para Cochems, los cierres recientes han trastocado la sensación de estabilidad que lo atrajo al servicio federal. Contó que ya trabaja en un empleo secundario estacional revisando a equipos deportivos universitarios en los aeropuertos para complementar sus ingresos. Ahora, con la suspensión de sus cheques de la TSA, ni siquiera eso alcanza para cubrir los gastos básicos.

La presión financiera sobre su familia se intensificó cuando su esposa fue despedida inesperadamente de su trabajo mientras sus ingresos estaban en pausa.

“Cada día vengo al aeropuerto, miro la colecta de alimentos y veo qué cosas puedo conseguir para mi familia”, comentó, en referencia a las donaciones que el aeropuerto de Atlanta y algunos otros solicitan para ayudar a los trabajadores de la TSA.

departamento de seguridad nacional

El cierre, que comenzó hace 35 días, afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas en el Congreso han dicho que el departamento no recibirá financiación hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras la muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Para los viajeros, la tensión en la dotación de personal de la TSA ha hecho que las condiciones en los aeropuertos sean cada vez más impredecibles. Los tiempos de espera se han extendido a varias horas en algunos aeropuertos, y pasajeros en ciudades como Houston, Atlanta y New Orleans han reportado demoras lo suficientemente largas como para perder vuelos.

Los agentes de la TSA se quedaron sin su primer cheque completo el fin de semana pasado, y las ausencias aumentan en todo el país, según el DHS. Más de la mitad del personal programado estuvo ausente el domingo en un aeropuerto de Houston. En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el 38% de los agentes faltó al trabajo el miércoles.

“He escuchado a agentes que no pueden cubrir los copagos de tratamientos contra el cáncer o las consultas médicas de sus hijos enfermos”. dijo Aaron Barker, dirigente sindical local de la TSA en Atlanta, en una conferencia de prensa efectuada esta semana fuera del aeropuerto.

cierre de puntos de control

La escasez de personal también ha obligado a algunos aeropuertos a cerrar puntos de control, y en algunos casos los tiempos de espera han oscilado de manera drástica a lo largo del día. A primera hora del viernes, el principal punto de control de seguridad en Hartsfield-Jackson registraba esperas de más de una hora, antes de bajar a menos de cinco minutos a primera hora de la tarde y luego volver a subir a 75 minutos.

En una entrevista con Fox News esta semana, el administrador adjunto interino de la TSA, Adam Stahl, advirtió que el cierre podría tener consecuencias duraderas para la dotación de personal, al señalar que la deserción y la contratación probablemente se verían afectadas. Indicó que, tras el cierre anterior, las salidas aumentaron un 25%, y espera que la situación empeore a menos que se reanuden las operaciones normales y los agentes de la TSA reciban su paga.

“Vimos un aumento del 25% en la deserción después del último cierre, y esto va a continuar y empeorar —no mejorar, empeorar— si no logramos una reanudación de las operaciones normales, la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y dinero de vuelta en los bolsillos de nuestros agentes de la TSA”, y añadió que la agencia ha agotado sus opciones, incluida la movilización de personal de emergencia, para mantener los puntos de control de seguridad aeroportuaria con una dotación adecuada.

El exadministrador de la TSA John Pistole señaló que alrededor de 1,100 agentes renunciaron durante el cierre récord de 43 días del año pasado, que terminó en noviembre.