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Guerra Medio Oriente

Ejército israelí anuncia ataques en el centro de la capital de Irán

Un breve comunicado indicó que las fuerzas israelíes estaban "lanzando ataques contra objetivos del régimen de terror iraní en el corazón de Teherán".

Tanques del ejército israelí se despliegan en una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano.

Tanques del ejército israelí se despliegan en una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano.JALAA MAREY / AFP

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El ejército israelí anunció que sus fuerzas lanzaron la madrugada del domingo una oleada de ataques contra Teherán, horas después de que Irán lanzara misiles que alcanzaron dos ciudades en el sur de Israel.

Un breve comunicado indicó que las fuerzas israelíes estaban "lanzando ataques contra objetivos del régimen de terror iraní en el corazón de Teherán".

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