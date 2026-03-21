Lo que debes saber sobre Diego García, la base militar clave de EEUU atacada por Irán

Irán lanzó misiles contra Diego García, una isla del océano Índico que alberga una base militar estratégica de Reino Unido y Estados Unidos.

Reino Unido condenó los "temerarios ataques de Irán" tras el intento fallido de alcanzar la base. No se sabe a qué distancia de la isla llegaron los misiles, en una zona situada a unos 4,000 kilómetros (2,500 millas) de Irán.

Esto es lo que hay que saber sobre la remota pero estratégica base.

Centro de operaciones de Estados Unidos

Estados Unidos ha descrito la base de Diego García como "una plataforma prácticamente indispensable" para realizar operaciones de seguridad en Oriente Medio, el sur de Asia y el este de África.

Con unos 2,500 efectivos, en su mayoría estadounidenses, ha respaldado operaciones militares de Estados Unidos desde Vietnam hasta Irak y Afganistán. En 2008, Estados Unidos reconoció que también se había utilizado para vuelos clandestinos de "entrega extraordinaria" de sospechosos de terrorismo.

El año pasado, Estados Unidos desplegó en la isla varios bombarderos B-2 Spirit con capacidad nuclear, en medio de una intensa campaña de ataques aéreos dirigida contra los rebeldes hutíes de Yemen.

Reino Unido se negó inicialmente a permitir que la base se utilizara para ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero después de que la República Islámica arremetiera contra sus vecinos, Londres indicó que los bombarderos estadounidenses podrían usar Diego García y otra base británica para atacar emplazamientos de misiles de Irán. El gobierno británico señaló el viernes que eso incluye sitios que se utilizan para atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

Reino Unido afirma que las bases británicas solo pueden usarse para "operaciones defensivas específicas y limitadas".

Pero el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que el primer ministro británico, Keir Starmer, "pone en peligro vidas británicas al permitir que se utilicen bases de Reino Unido para la agresión contra Irán".

Teherán ya había establecido un límite autoimpuesto a su programa de misiles balísticos, restringiendo su alcance a 2,000 kilómetros (1,240 millas). Diego García queda fuera de ese alcance. Sin embargo, desde hace tiempo funcionarios de Estados Unidos han afirmado que el programa espacial de Irán podría permitirle construir misiles balísticos intercontinentales.

Justin Bronk, investigador de alto nivel del centro de estudios de defensa Royal United Services Institute, señaló que el intento contra Diego García pudo haber implicado el uso improvisado del cohete de lanzamiento espacial Simorgh de Irán, "que podría ofrecer mayor alcance como misil balístico", aunque a costa de una menor precisión.

Una cadena de islas en disputa

Diego García forma parte del archipiélago de Chagos, una cadena de más de 60 islas en medio del océano Índico, frente al extremo de India. Las islas han estado bajo control británico desde 1814, cuando Francia las cedió.

En las décadas de 1960 y 1970, Reino Unido expulsó de Diego García a hasta 2,000 personas para que el ejército de Estados Unidos pudiera construir allí la base.

En los últimos años, han aumentado las críticas por el control británico del archipiélago y por la forma en que desplazó por la fuerza a la población local. Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia han instado a Londres a poner fin a su "administración colonial" de las islas y transferir la soberanía a Mauricio.

Críticas de Trump

Tras largas negociaciones, el gobierno del Reino Unido alcanzó el año pasado un acuerdo con Mauricio para entregar la soberanía de las islas. Luego, Reino Unido arrendaría de vuelta la base de Diego García por al menos 99 años.

El gobierno británico sostiene que eso protegerá el futuro de la base, que es vulnerable a impugnaciones legales. Pero el acuerdo ha sido criticado por muchos políticos de la oposición británica, que afirman que ceder las islas las expone al riesgo de injerencia de China y Rusia.

Algunos de los isleños de Chagos desplazados y sus descendientes también han impugnado el acuerdo, al señalar que no fueron consultados y que les deja sin claridad sobre si alguna vez se les permitirá regresar a su tierra natal.

El gobierno de Estados Unidos acogió inicialmente con satisfacción el acuerdo, pero el presidente Donald Trump cambió de opinión en enero y lo calificó de "un acto de GRAN ESTUPIDEZ" en su red social Truth Social.

La negativa inicial de Starmer a permitir que Estados Unidos atacara a Irán desde Diego García enfureció aún más a Trump, quien dijo a principios de este mes que "Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen".

La aprobación del acuerdo Reino Unido-Mauricio en el Parlamento se ha puesto en pausa hasta que se pueda recuperar el respaldo de Estados Unidos.