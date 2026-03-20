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Israel anuncia una nueva ola de ataques contra objetivos de Hizbulá en el sur de Beirut

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista de Hizbulá en Beirut", anunció el cuerpo castrense.

Mujeres chiíes libanesas caminan por un cementerio mientras visitan las tumbas de los miembros de Hizbulá asesinados en los suburbios del sur de Beirut, el jueves 19 de septiembre de 2024

Mujeres chiíes libanesas caminan por un cementerio mientras visitan las tumbas de los miembros de Hizbulá asesinados en los suburbios del sur de Beirut, el jueves 19 de septiembre de 2024Hussein Malla/AP

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Agencia EFE

Israel anunció este sábado una nueva ola de ataques contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios de los suburbios del sur de la capital.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista de Hizbulá en Beirut", anunció el cuerpo castrense a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado.

Unas horas antes, en un mensaje publicado a través de X, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, afirmó que el país hebreo continuaba atacando infraestructura militar perteneciente a Hizbulá en distintas áreas del sur de Beirut, y advirtió a los residentes de siete barrios de que debían "evacuar inmediatamente".

Desde el inicio de las hostilidades hace ya casi tres semanas, los bombardeos israelíes contra el Líbano han provocado la muerte de un total de 1.021 personas, según el último balance del Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.

Esta semana, el Estado judío anunció una nueva operación terrestre en el sur del Líbano, que se une a la misma campaña de bombardeos en marcha desde hace casi tres semanas contra las regiones meridionales y orientales del país, así como los suburbios de Beirut. 

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