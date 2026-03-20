Irán amenaza sitios turísticos del mundo y afirma que sigue construyendo misiles

Irán amenazó con atacar sitios recreativos y turísticos en todo el mundo e insistió en que sigue construyendo misiles. La muestra de desafío del viernes se produjo a casi tres semanas del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel en los que han muerto varios de los principales líderes de Teherán, y sus industrias de armas y energía han resultado afectadas.

Irán disparó contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados árabes del Golfo mientras muchos habitantes de la región conmemoraban uno de los días más sagrados del calendario musulmán. Los iraníes también celebraban el Año Nuevo persa, conocido como Nowruz, una festividad normalmente alegre que este año es más sobria.

Con la poca información que sale de Irán, no se sabe cuántos daños han sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas desde que comenzó la guerra el 28 de febrero o incluso quién estaba realmente al mando del país. Pero Teherán ha mostrado que todavía es capaz de realizar ataques que estrangulan los suministros de petróleo y afectan a la economía global, y elevan los precios de los alimentos y el combustible mucho más allá de Oriente Medio.

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al gobierno de Irán hasta eliminar sus programas nucleares y de misiles. No ha habido señales públicas de ningún levantamiento de ese tipo, y no está claro qué capacidades mantiene la República Islámica o cómo podría terminar la guerra.

Irán se mantiene desafiante tras semanas de ataques

El principal portavoz militar de Irán advirtió el viernes que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

El general Abolfazl Shekarchi hizo la amenaza mientras Irán continúa siendo golpeado por ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Esto renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques de combatientes más allá de Oriente Medio como táctica de presión en la guerra.

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel han dicho que el ejército de Irán ha sido diezmado tras semanas de ataques. Las ofensivas aéreas también provocaron la muerte de su líder supremo, del jefe de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional y de otros líderes militares y políticos de alto rango.

El ejército israelí dijo el viernes que Esmail Ahmadi, director de inteligencia del Basij, una fuerza interna de seguridad, había sido abatido por un ataque a princiios de la semana contra otros líderes de ese organismo.

El jueves, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que la Marina de Irán fue hundida y que su fuerza aérea está en ruinas, al tiempo que añadió que su capacidad para producir misiles balísticos había sido eliminada. El grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán cuestionó la afirmación sobre los misiles el viernes.

“Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular para acumular existencias”, dijo el portavoz, el general Ali Mohammad Naeini, según el periódico estatal iraní IRAN.

Naeini añadió que Irán no tenía intención de buscar un final rápido para la guerra. “Estas personas esperan que la guerra continúe hasta que el enemigo esté completamente exhausto”, afirmó.

Poco después de que se difundiera la declaración, la televisión estatal iraní dijo que Naeini murió en un ataque aéreo.

El nuevo líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, también emitió una declaración poco habitual, afirmando que a los enemigos de Irán hay que quitarles su “seguridad”.

Jamenei no ha sido visto desde que sucedió a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, quien murió en un ataque aéreo israelí el primer día de la guerra.

Atacan refinería en Kuwait y se producen explosiones en Dubái

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo después que Israel bombardeara el enorme yacimiento de gas natural marino de Pars Sur de Irán a principios de esta semana.

Dos oleadas de drones iraníes atacaron una refinería de petróleo kuwaití a primera hora del viernes, provocando un incendio. La refinería de Mina Al-Ahmadi, que puede procesar unos 730.000 barriles de petróleo al día, es una de las más grandes de Oriente Medio. Ya había resultado dañada el jueves en otro ataque iraní.

Bahrein informó que se desató un incendio cuando la metralla de un proyectil interceptado cayera sobre un almacén, y Arabia Saudí reportó haber derribado varios drones que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

Fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas antiaéreas interceptaban fuego entrante sobre la ciudad, donde la gente observaba el Eid al-Fitr, el final del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán.

En Irán, mientras tanto, muchos celebraban el Nowruz aun cuando Israel afirmó haber lanzado nuevos ataques, y se escucharon explosiones sobre Teherán. El Año Nuevo persa, que coincide con el equinoccio de primavera, es una tradición que se observa en todo el suroeste de Asia y se remonta a miles de años.

También se pudieron escuchar fuertes explosiones en Jerusalén luego que el ejército israelí advirtiera de la llegada de misiles iraníes. Los servicios de emergencia dijeron que atendieron a dos personas de alrededor de 70 años que resultaron levemente heridas.

Además de atacar de forma constante a Irán, Israel ha golpeado regularmente Líbano, con ataques dirigidos contra combatientes de Hezbollah respaldados por Irán que han disparado cohetes y drones contra Israel.

El viernes, Tel Aviv amplió sus ataques a Siria, afirmando que impactó infraestructura del país en respuesta a lo que describió como ataques contra la población drusa minoritaria. Hasta el momento, la agencia estatal siria SANA no ha reconocido el ataque.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán durante la guerra. Los ataques israelíes en Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas, según el gobierno libanés, que afirma que más de 1.000 personas han muerto. Israel dice que ha abatido a más de 500 combatientes de Hezbollah.

En Israel, 15 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Otras cuatro personas murieron en la Cisjordania ocupada por un ataque con misiles iraní.

Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

La guerra aumenta los riesgos para la economía mundial

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética en el Golfo, combinados con su férreo control del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial y otros bienes críticos, ha provocado una creciente preocupación por una crisis energética global.

El crudo Brent, el referente internacional, se ha disparado durante los combates, y se situaba en torno a 107 dólares en las operaciones matutinas del viernes, con un alza de más del 47% desde el inicio de la guerra.

El aumento de los precios del combustible llega en un momento en que muchos líderes mundiales ya enfrentaban problemas para bajar los altos precios de los alimentos y muchos bienes de consumo. Asia está siendo golpeada con fuerza, ya que la mayor parte del petróleo y el gas que salen del estrecho de Ormuz se transportan hacia la región.

Pero los shocks de precios repercuten en toda la economía mundial. Materias primas clave, como el helio utilizado en la fabricación de chips de computadora, y el azufre, una materia prima en fertilizantes, han sido obstaculizadas y podrían escasear pronto, elevando los precios de los bienes a lo largo de toda la cadena de suministro.