Netanyahu: "Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en una rueda de prensa para los medios extranjeros en su oficina en Jerusalén que Irán, tras veinte días de campaña militar, "ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos".

"Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar", indicó al tiempo que el Ejército israelí emitía un comunicado informando de que había detectado la llegada de más misiles desde Irán contra el norte de Israel.

En su segunda rueda de prensa oficial desde el inicio del conflicto, Netanyahu aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán

El mandatario aseguró que los arsenales de misiles y drones de Irán están siendo "degradados masivamente" y prometió que "serán destruidos".

Sin embargo, el primer ministro israelí evitó establecer un calendario para el fin de la ofensiva contra el país persa y aseguró que su Gobierno "no está contando los días" para ponerle fin.

Además, cuestionó el liderazgo del país persa, afirmando no estar seguro "de quién está gobernando Irán en estos momentos".

"¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?", preguntó a los periodistas presentes, en alusión a la falta de apariciones públicas del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, desde su nombramiento la semana pasada.

En este contexto, aseguró que Israel dispone de información de inteligencia que apunta a "grietas" en el Gobierno iraní, aunque evitó hacer especulaciones sobre el futuro del país en caso de una eventual revolución.

"No diré quién estará allí (en el hipotético caso de que el Régimen iraní fuera derrocado), pero creo que él (Reza Pahlaví) es una fuerza para el bien", afirmó el mandatario.

Tras 20 días de intensos ataques de Israel a lo largo de territorio iraní, impactando desde sedes militares a enclaves de inteligencia o infraestructura nuclear, el número de fallecidos en la nación persa asciende al menos a 1,230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el pasado 5 de marzo.

En total, quince personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes desde el pasado 28 de febrero, mientras que cuatro lo han hecho en territorio palestino.