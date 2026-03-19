"Microcambios": el concepto que da un nuevo giro a los horarios de 9 a 5

Antes de que la casa esté en pleno funcionamiento y sus hijos adolescentes le pidan que les prepare el desayuno o que los lleve al colegio, Jen Meegan lee los correos electrónicos de su empresa y repasa las ideas que esbozó la noche anterior.

Trabaja durante una hora aproximadamente, luego, después de llevar a los niños al colegio, hace la compra o echa gasolina antes de volver a concentrarse plenamente en su trabajo como redactora principal y cofundadora de Sheer Havoc, una agencia de servicios creativos.

Y así transcurre su día: trabaja en bloques específicos durante unas horas, descansa una o dos horas para atender a su familia y sus necesidades personales , y repite el patrón hasta que termina su trabajo a altas horas de la noche.

Meegan es una de las trabajadoras que practica el "microtrabajo", un enfoque de horarios flexibles que consiste en realizar las tareas laborales en periodos cortos y productivos, en lugar de una jornada laboral fija de nueve a cinco. El trabajo remunerado se adapta a sus responsabilidades y prioridades personales . El rendimiento se evalúa principalmente por la productividad, con menor énfasis en la cantidad de horas frente a la pantalla.

“A veces, la mayor parte del trabajo se realiza mentalmente durante el descanso, porque no estás sentado frente a una computadora portátil mirando fijamente una pantalla y pensando: 'No se me ocurre nada'”, dijo Meegan.

Esta práctica está ganando popularidad entre los trabajadores y está siendo aceptada en algunas organizaciones como una forma de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Las modalidades de trabajo remoto e híbrido surgidas a raíz de la pandemia del coronavirus dejaron a algunas personas con ganas de tener tiempo para cuidar de los demás o de sí mismas una vez que se emitieron las órdenes de regreso a la oficina.

“A medida que más gerentes y organizaciones se vuelven más hábiles a la hora de otorgar un poco de autonomía, esto no solo se está volviendo un poco más popular, sino que también les da a los empleados la motivación y casi la licencia para solicitarlo”, dijo Kevin Rockmann, profesor de administración en la Facultad de Negocios Costello de la Universidad George Mason.

Esto es lo que algunos trabajadores, gerentes y expertos tienen que decir sobre las ventajas y desventajas de los microturnos.

Impulsar la creatividad y la productividad

Si bien algunos trabajadores independientes afirman haber practicado el microtrabajo durante años, el término se está popularizando entre quienes tienen empleos que tradicionalmente requieren horarios fijos y continuos. Algunas empresas ofrecen esta flexibilidad o reconocen que tienen empleados que trabajan de esta manera, aunque el método no esté explícitamente aprobado.

Quienes defienden esta idea argumentan que trabajar en intervalos aumenta la productividad al permitir que el cerebro descanse . Dar paseos o asistir a un evento escolar de los hijos puede ser revitalizante para las personas que se agotan al estar sentadas en un escritorio o frente a la pantalla de una computadora, afirman sus partidarios.

“Desde el punto de vista de la creatividad, es bueno tomar descansos”, dijo Rockmann. “Cuando dejas de pensar en una tarea es cuando te vienen las mejores ideas”.

Cuando Shellie Garrett dirigió un equipo de ocho personas como directora de investigaciones y apelaciones en Oklahoma Community Cares Partners, una entidad creada para comprobar la veracidad de las solicitudes de ayuda para el alquiler durante la pandemia, permitió que las personas a su cargo organizaran sus propios horarios, aparte de las reuniones semanales del equipo.

“Todos debían estar disponibles para responder preguntas o resolver problemas urgentes. Pero dejé que cada uno decidiera qué era lo que mejor les convenía en términos de productividad”, dijo Garrett. “Si la productividad disminuía, teníamos que buscar otras soluciones. Pero, en general, creo que darles esa autonomía resultó en una mayor productividad y empleados más satisfechos”.

Durante su jornada laboral, los miembros de su equipo actualizaban hojas de cálculo, cotejaban documentos o realizaban investigaciones. En su tiempo libre, una empleada cuidaba a un bebé y daba clases en casa a un niño en edad preescolar, y otra tenía un segundo trabajo como agente inmobiliaria.

Impacto en las relaciones

Amanda Elyse, que trabaja como profesora a tiempo completo de redacción jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y como responsable a tiempo parcial de políticas y programas en la Northwest Animal Rights Network, dijo que el trabajo por turnos reducidos le permite comer con su pareja, que trabaja de noche, y jugar con sus perros durante el día.

“Hay tantas pequeñas cosas en el día a día que, cuando tienes el control de tu horario, puedes dedicarles tiempo”, dijo Elyse.

Si bien los cambios frecuentes de horario laboral suelen ser beneficiosos para las relaciones personales, pueden perjudicar las profesionales, afirmó Rockmann.

Los equipos eficaces se comprometen a trabajar juntos de forma colaborativa, pero «la idea principal del microdesplazamiento es cuidarse a uno mismo», afirmó. «No es que cuidarse sea malo. Simplemente pone el énfasis en el individuo, no en las relaciones».

Pranav Dalal, fundador y director ejecutivo de Office Beacon, una empresa de personal remoto con sede en California, gestiona empleados en India, Filipinas, México y Sudáfrica. Estos trabajan para empresas estadounidenses en áreas como atención al cliente, finanzas y logística. Dalal sabe que algunos empleados realizan microcontrataciones para atender necesidades personales.

“Está sucediendo sin que exista una política al respecto y sin que yo lo diga, y se trata de puestos que son más bien de gestión”, afirmó. “Realmente no lo cuestiono porque sé que la gente está haciendo su trabajo en esos niveles”.

Como padre soltero, Dalal dice que lo entiende. Pero hay ocasiones en que la gente se excede. Cuando un miembro del equipo llegaba tarde con frecuencia a los eventos de trabajo presenciales porque tenía que atender asuntos personales, esto generó problemas, así que Dalal despidió a ese empleado.

“Si alguien abusa de eso, se vuelve destructivo para el equipo porque entonces crece el resentimiento”, agregó Dalal. “Como empleador, sin duda representa un gran cambio para las empresas. Y el cambio, esencialmente, es: ¿se puede brindar el mismo servicio de calidad, de manera confiable, cuando se producen microcambios?”

Ayudar a gestionar la salud

El trabajo de Isabelle “Izzy” Young como organizadora política en Texas la absorbe por completo, pero en general puede elegir su propio horario, siempre y cuando cumpla con su trabajo.

La capacidad de autoorganizarse ayuda a Young a controlar su autismo y una enfermedad crónica llamada síndrome de taquicardia ortostática postural, que puede provocar taquicardia o mareos al ponerse de pie. Si necesita dormir más, puede programar reuniones para más tarde. Si necesita relajarse, puede tomarse una o dos horas al mediodía para llamar a una amiga o leer un libro antes de trabajar por la noche.

“Tengo mucha suerte de tener un director que es una persona compasiva”, dijo Young. “Es muy consciente de que la vida da muchas vueltas y que uno puede ser increíblemente productivo y a la vez padecer una enfermedad crónica”.

Una desventaja es que siente que casi siempre está trabajando. "El trabajo nunca termina, así que nunca dejas de estar disponible".

Garrett, la jefa de equipo en Oklahoma, trabajaba en bloques de dos horas, lo que le ayudaba a sobrellevar los altibajos de sus enfermedades crónicas, entre ellas una enfermedad autoinmune y el trastorno disfórico premenstrual, según contó. Podía tener un momento de inspiración y luego echarse una siesta o ir al gimnasio.

“La microtransformación fue una bendición”, dijo Garrett. “No sé si habría podido hacer este trabajo sin poder hacer eso”.

Hacer la petición

Garrett sugirió que, al solicitar a un empleador la flexibilidad para establecer tu propio horario, le expliques cómo se beneficiará a cambio.

“Tienes que ir a la entrevista y convencerme”, dijo. “Tienes que decir: ‘Estoy dispuesta a adaptarme a cualquier horario y dar lo mejor de mí, pero si quieren que sea lo más productiva o creativa posible, esta es mi mejor forma de trabajar, si están dispuestos a trabajar con esto’”.