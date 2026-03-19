Inglaterra registra 27 casos de meningitis y dos fallecidos

El número de casos registrados en el brote de meningitis meningocócica que ha causado dos muertes en Inglaterra pasó de 20 a 27, anunciaron el jueves las autoridades sanitarias.

Según la agencia de seguridad sanitaria UKHSA, de los 27 casos registrados en el sudeste de Inglaterra, 15 están confirmados y 12 siguen bajo investigación.

"Se continúa administrando un tratamiento antibiótico preventivo a los estudiantes de la Universidad de Kent, así como a toda persona que haya acudido a la discoteca Club Chemistry en Canterbury entre el 5 y el 7 de marzo", indicó la UKHSA en el texto.

Una importante campaña de vacunación contra la meningitis meningocócica B comenzó el miércoles en el campus de la Universidad de Kent, un centro que cuenta con 18,000 estudiantes.

La campaña de vacunación se ampliará "si es necesario", precisó la UKHSA.

Las dos personas fallecidas son una estudiante de enseñanza secundaria, de 18 años, y un alumno de la Universidad de Kent de, 21.

La meningitis es una infección potencialmente mortal que afecta a las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal, y es más común en niños pequeños y adolescentes.

La meningitis puede propagarse por el contacto estrecho, por ejemplo mediante "besos prolongados o compartir cigarrillos electrónicos y bebidas", explicó el ministro británico de Salud, Wes Streeting, esta semana a los diputados británicos.

Esta cepa bacteriana es más inusual y letal que la de tipo viral.

Streeting, que habló esta semana de un brote "sin precedentes", tiene previsto acudir este jueves a un centro de vacunación en Kent.

Según el ministro, la mayoría de los casos están relacionados con el Club Chemistry, una discoteca de Canterbury frecuentada por estudiantes de la Universidad de Kent.

Alrededor de 2,000 personas acudieron al establecimiento durante las tres noches del 7 al 7 de marzo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, instó el miércoles a las personas que hayan acudido a este local nocturno a identificarse para recibir antibióticos.

Un caso de este brote ha sido detectado también en Francia.

El Ministerio de Salud francés confirmó el miércoles que una persona que había frecuentado la Universidad de Kent está hospitalizada en su país en estado estable.