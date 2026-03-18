Más de cinco mil dominicanos viven en las islas Baleares en España

La Presidencia de la República anunció que Luis Abinader recibió, en el Palacio Nacional, el martes, a la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Margalida Prohens.

De acuerdo a datos publicados en la agencia de noticias Europa Press, en las islas que abarcan: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, residen 5,774 personas nacidas en la República Dominicana.

El 90% de estos dominicanos con edad para trabajar.

La agencia noticiosa especifica que del total, un 82 por ciento reside en Mallorca, mientras que el resto se reparte entre Menorca y las Pitiusas (Ibiza y Formentera).

Asimismo, más de dos tercios de estas personas han adquirido la nacionalidad española, "lo que refleja su arraigo y su plena integración en la sociedad balear".

Margalida Prohens Rigo explicó que el motivo principal de su desplazamiento a la República Dominicana, durante esta semana, es para participar en el encuentro de las colectividades de toda Iberoamérica, que tendrá lugar en Punta Cana.

La reacción de la clase política ante este viaje de Margalida Prohens provocó que el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) colocará en su silla ante el Parlamente una toalla y una crema de sol.

"Este es el escaño desde donde, ahora mismo, Prohens debería estar trabajando para solucionar los efectos negativos que pagamos los y las ciudadanos de las Islas, por culpa de la guerra de Trump, pero ella ha preferido ir al Caribe", ha escrito el PSIB en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.