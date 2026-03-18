En Kenia: dos días libres remunerados al mes por dolores menstruales

Todo comenzó con una conversación informal durante el almuerzo entre el gobernador de un condado y sus ministros sobre el dolor menstrual de una colega. La discusión derivó en una medida sin precedentes en Kenia: el derecho de las empleadas a tomar licencia menstrual.

La nueva política entró en vigor en diciembre de 2025. Otorga a los empleados del gobierno del condado en la capital, Nairobi, dos días libres al mes para lidiar con el dolor y las molestias de la menstruación, con el objetivo de mejorar la productividad y el bienestar.

El gobernador Johnson Sakaja declaró a la agencia Associated Press que el gobierno nacional de Kenia ha mostrado interés en cómo se desarrolla la situación, al igual que otros gobernadores de condado.

“Su mayor activo es su personal”, afirmó Sakaja, quien impulsó esta nueva práctica y dirige un gobierno donde más de la mitad de los 18.000 empleados son mujeres. “Todo comienza por dignificar a su propio personal, para que se sientan respetados y valorados”.

La gobernadora afirma que "los derechos de las mujeres no son contrarios a la productividad".

Ha habido poca oposición pública. Los críticos han dicho que la política podría desalentar a los empleadores a contratar a más mujeres, pero Sakaja no estuvo de acuerdo, afirmando que cree que las mujeres rinden mejor que los hombres cuando reciben apoyo.

Actualmente, las mujeres dirigen las carteras de negocios y salud del gobierno del condado de Nairobi.

“Muchas políticas laborales fueron redactadas hace años por hombres”, dijo el gobernador. “Los derechos de las mujeres no son contrarios a la productividad; son un factor que la genera. De hecho, es una inversión en su fuerza laboral”.

Dijo que no habría ningún impacto financiero, ya que el condado cuenta con más de una persona para cada puesto.

“No será una catástrofe si tres o cuatro personas de un departamento faltan durante uno o dos días”, dijo.

Japón fue el primero en adoptar dicha política.

Japón adoptó una política de baja por menstruación en 1947. El último país en hacerlo fue España en 2023. Otros países que la han adoptado son Indonesia y Corea del Sur.

En África, solo Zambia cuenta con una política nacional de baja por menstruación. Esta permite a las trabajadoras tomarse un día al mes sin necesidad de presentar un certificado médico.

Quienes defienden estas políticas afirman que reconocen la menstruación como un problema legítimo de salud en el lugar de trabajo.

“Los comentarios que hemos recibido, especialmente del personal que trabaja en la administración pública, indican que es una experiencia muy gratificante. Y cuando regresan, son capaces de trabajar incluso mejor”, dijo Janet Opiata, gerente de Recursos Humanos del condado de Nairobi.

Según Opiata, al menos 12 mujeres de su departamento, incluida una directora sénior, se beneficiaron de la licencia en febrero.

Esta política, que se basa en un sistema de "sin preguntas ni trámites", ofrece licencia remunerada además de las vacaciones por enfermedad y las licencias anuales habituales contempladas en la legislación laboral. Nairobi implementó esta política mediante un decreto del gabinete y un memorando interno de la oficina de recursos humanos.

El estigma sigue siendo una barrera para algunas mujeres.

Marion Kapuya, una funcionaria de recaudación de impuestos del condado de 25 años, dijo que la política ya ha marcado la diferencia.

“Trabajar con dolor o molestias puede provocar errores o baja productividad”, afirmó. “Cuando te tomas un descanso y te liberas del dolor, tu rendimiento será excelente”.

Añadió que el estigma sigue siendo una barrera importante en muchos lugares de trabajo.

“Antes de llegar al punto de decir: 'Disculpe, señor, estoy con la regla y no me encuentro bien', es muy difícil”, dijo.

El gobernador del condado de Nairobi dijo que había recibido comentarios de que, incluso con la política vigente, podría resultar embarazoso decirle a un gerente que los días libres eran por licencia menstrual.

Christine Akinyi, trabajadora del sector privado de Nairobi, consideró que dos días de vacaciones eran un buen comienzo, pero sugirió que deberían ampliarse a cuatro. Sin embargo, también expresó su preocupación.

“La gente preferirá contratar a más hombres porque no tienen que ausentarse por enfermedad”, dijo.

Los problemas menstruales incluyen vómitos o fuertes dolores de cabeza.

La ginecóloga Eunice Cheserem, residente en Nairobi, afirmó que el dolor menstrual intenso es frecuente en el 50% de las mujeres que atiende en su clínica. Kenia no dispone de datos nacionales sobre el dolor menstrual.

“Si una mujer sufre dolores menstruales intensos, prácticamente deja de ser funcional. Algunas vomitan, tienen fuertes dolores de cabeza, vomitan todo, tienen diarrea y cólicos muy fuertes”, explicó. “Algunas responden a los analgésicos convencionales, pero muchas necesitan analgésicos muy, muy potentes para poder funcionar con normalidad”.

Cheserem afirmó que la nueva licencia menstrual en el condado de Nairobi ofrece el descanso necesario y la oportunidad para que las mujeres cuiden de sí mismas.