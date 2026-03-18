Haití tiene una oportunidad de frenar a las pandillas con una nueva fuerza internacional

Haití tiene ahora la oportunidad de abordar la violencia generalizada de las pandillas con una fuerza internacional impulsada por Estados Unidos que comienza a desplegarse y con un primer ministro comprometido a ofrecer alternativas a los jóvenes integrantes de pandillas, afirmó el lunes el experto de las Naciones Unidas en derechos humanos en Haití.

“Estamos en un punto en el que los próximos meses van a ser cruciales. Y creo que puede haber un giro, porque las pandillas, al final, no son tan poderosas”, dijo William O’Neill, quien visitó Haití este mes.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 30 de septiembre un plan copatrocinado por Estados Unidos y Panamá para autorizar una fuerza mucho mayor, de 5,550 integrantes, con facultades ampliadas para ayudar a frenar la escalada de violencia de las pandillas en Haití.

El objetivo es transformar una fuerza multinacional liderada por Kenia —que llegó a Haití en junio de 2024 y creció hasta unos 1,100 efectivos— en una “fuerza de supresión de pandillas” con poder para arrestar a presuntos miembros de pandillas, facultad de la que carece la fuerza actual.

O’Neill comentó a periodistas de la ONU que la oficina de apoyo y otros componentes de la fuerza de supresión de pandillas ya están en Haití instalándose, y que la llegada de las primeras tropas está prevista para principios de abril, con la incorporación de más efectivos en los meses siguientes y planes de que la fuerza esté completa sobre el terreno para septiembre. Se espera que algunos contingentes de las fuerzas lideradas por Kenia permanezcan, junto con los de El Salvador, Guatemala y Jamaica, indicó.

Las pandillas han aumentado su poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ahora controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y han ampliado sus actividades hacia el interior del país, con saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato. La policía haitiana y la fuerza multinacional respaldada por la ONU han tenido dificultades para contener la violencia.

O’Neill instó al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones a más líderes de pandillas y a políticos corruptos y oligarcas vinculados a las pandillas. También señaló que debe detenerse el flujo de armas de fuego y otras armas, principalmente desde Estados Unidos, porque entonces “a las pandillas literalmente se les acaban las balas y pierden su fuerza”.

El experto sobre Haití, designado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, dijo sentirse frustrado de que, casi cinco años después del asesinato de Moïse, las pandillas se hayan vuelto cada vez más poderosas. Pero afirmó que ahora tiene “más que esperanza” con la llegada de la fuerza de supresión de pandillas y con un primer ministro y un gabinete comprometidos a ofrecer resultados para la población y, especialmente, oportunidades para los jóvenes y los miembros de pandillas.

pandilleros en las redes sociales

En este momento, dijo, los líderes de pandillas están todo el tiempo en redes sociales presumiendo sus joyas y ropa deportiva de marca y alardeando de lo que hacen. “Los chicos ven esto y dicen: ‘Así es como me hago rico, así es como me convierto en alguien importante’”.

Pero O’Neill señaló que hace unas semanas se difundió un video terrible que muestra a un líder de pandilla con un bate de béisbol golpeando a 10 o 15 niños pequeños que yacen en el suelo, porque se sospechaba que intentaban salir del área controlada por la pandilla.

Indicó que deshacerse de varios líderes de pandillas podría tener un gran impacto para enfrentar la violencia, porque otros que buscan dinero y poder captarían el mensaje.

“Haití enfrenta un momento difícil pero prometedor”, apuntó. “Si podemos ayudar a Haití a abordar la inseguridad, combatir la corrupción y la impunidad y proteger los derechos humanos, entonces todos prosperarán. Simplemente no podemos fallarles”.