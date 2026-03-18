Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa venezolano

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este miércoles al director de la Contrainteligencia Militar, el general Gustavo González, como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino, que pone fin a más de una década en el cargo.

Así lo ha anunciado la mandataria venezolana en un breve mensaje en Telegram, donde ha transmitido su agradecimiento a Padrino, que ha ocupado el cargo desde octubre de 2014, "por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país".

"Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", ha agregado sin dar más detalles sobre el nuevo destino de Padrino.

El nuevo ministro de Defensa se desempeña como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el pasado 6 de enero, días después de que el Ejército estadounidense lanzara un ataque contra Caracas, resultando en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Previamente, González ejerció como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y ministro del Interior, Justicia y Paz.

Rodríguez ha anunciado posteriormente cambios adicionales en su Ejecutivo, de modo que el hasta ahora ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, pasa a dirigir la cartera de Hábitat y Vivienda, donde "tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos".

Márquez, que reemplaza a Raúl Paredes al frente del Ministerio, seguirá encabezando la "Jefatura del Sistema 1x10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar", ha indicado la mandataria.

La cartera de Energía Eléctrica pasa así a manos de Rolando Alcalá, descrito por la presidenta encargada como "ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional". "Ahora asume el compromiso y la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional de nuestro país", ha agregado sobre Alcalá.

Mientras, el actual ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, ha sido nombrado como nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. "Confío plenamente en su amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso demostrado para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura en el país", ha dicho.