Cárcel sueca se prepara para recibir a presos de 13 años

Al norte de Estocolmo, la prisión de Rosersberg se prepara para recibir a niños de 13 años de edad, una medida que pretende atajar el círculo vicioso de la delincuencia juvenil, pero que está siendo muy criticada.

El gobierno minoritario conservador, apoyado por la formación ultraderechista Demócratas Suecos, anunció en enero que rebajará la edad de responsabilidad criminal de 15 a 13 años en el caso de delitos castigados con al menos cuatro años de cárcel.

El objetivo es atajar el reclutamiento de menores por parte de redes criminales, que recurren a ellos para efectuar atentados con explosivos y tiroteos, bajo el argumento disuasorio de que si son detenidos irán a la cárcel.

Hasta ahora, los menores que cometen graves delitos eran colocados en casas de seguridad para jóvenes (SiS-hem), pero esas residencias enfrentan problemas, e incluso se han convertido en lugares de reclutamiento para las bandas.

La ley debe pasar aún por el Parlamento. Pero Rosersberg es una de las cárceles que se prepara ya para albergar a jóvenes delincuentes desde el 1 de julio.

Una unidad fue vaciada de sus 51 presos adultos para crear un espacio para hasta 24 menores.

"Deben tener en mente que será la primera vez que dormirán lejos de casa, y estarán aquí en el marco de una institución", dijo a la AFP el director de la prisión, Gabriel Wessman, durante una visita al lugar.

Los preparativos incluyen el traslado de algunos presos adultos a otros espacios, construir aulas y remodelar las celdas.

"Será mucho mejor, con más plantas, más sofás, más lugares para entrenar, y por supuesto, eliminar los espacios para fumadores, pues no estarán autorizados a fumar", señaló Wessman.

Cada joven será colocado en una celda de 10 metros cuadrados, que antes era compartida por dos adultos, equipada con televisión. Las paredes se pintaron de verde.

Habrá seis jóvenes por corredor, con ducha compartida y patio privado. Y cada corredor tendrá su propia aula de clase.

- Escuela obligatoria

Lo más importante "es la escuela obligatoria hasta la edad de 16 años", puntualizó el director.

La cafetería en el edificio adyacente, localizada entre las secciones de adultos y jóvenes, fue demolida para abrir espacio a un aula.

El personal de la prisión fue reforzado, pues se necesitará el doble de guardias para cada joven recluso, y deberán asumir nuevas responsabilidades.

"Tendremos siempre que velar para tener en cuenta el principio de que todo sea mejor en interés de los niños. Será un poco diferente", señaló Wessman, quien ha trabajado solo con adultos en sus 20 años de experiencia en el sistema penitenciario.

"Es algo que no pensábamos cada día en nuestro trabajo anterior", añadió. Subrayó que los jóvenes tendrán diferentes derechos y necesidades.

"En cierta forma nos convertimos en sus guardianes legales. ¿Cómo manejar por ejemplo el asunto, cuando un menor no quiere levantarse en la mañana para ir a la escuela? Será un reto", añadió.

A diferencia de los adultos, los presos jóvenes estarán siempre acompañados por guardias, ya sea cuando juegan fútbol y para garantizar que vayan a la escuela y hagan sus tareas.

Estarán encerrados en sus celdas entre las 8 pm y las 7 am. Cada celda tendrá un interfono para contactar a los guardias si es necesario.

- Baja credibilidad -

Bris, grupo defensor de los derechos de los niños, se ha mostrado muy crítico, al igual que organizaciones y autoridades consultadas sobre la reforma, inclusive la administración penitenciaria, entre quienes muchos la consideran contraproducente.

"Esto no va a parar el que haya niños que cometen delitos (...) por el contrario, puede tener el efecto contrario, haciendo que la actividad delincuencial se inicie incluso a edades menores", dijo a la AFP la asesora legal de Bris, Julia Hogberg.

Encarcelar a alguien tan joven "es muy perjudicial para el desarrollo del niño" e incrementa la posibilidad de la reincidencia, según Hogberg.

"Hemos mantenido la misma edad para la responsabilidad criminal por más de 150 años, inclusive en períodos con niveles de alta criminalidad", añadió.

"El que estemos ahora eligiendo bajar la edad de responsabilidad criminal afecta la credibilidad sueca como país modelo en materia de derechos del niño", agregó Hogberg.

El gobierno conservador, que llegó al poder con la promesa de bajar la criminalidad, está ahora tratando de presentar con rapidez una serie de reformas en varias áreas, antes de las elecciones legislativas de septiembre.