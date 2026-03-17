El papa León XIV pide dar respuestas a "los abusos y explotación" que sufre la Amazonía
El pontífice también abogó por la "inculturación" de la fe con las tradiciones indígenas que, dijo, "es un camino difícil, pero necesario"
El papa León XIV pidió que se de "una respuesta adecuada ante los numerosos desafíos sociales, ambientales, culturales y eclesiales que persisten en la Amazonía, amenazada por situaciones de abuso y de explotación".
Así lo expresó en un vídeomensaje enviado este martes a los participantes de la VI Asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) que se está celebrando en Bogotá y a los que el papa invitó además a "acompañar a los que sufren, custodiar la creación y el respeto a la vida en todas sus formas, especialmente a la vida humana".
El pontífice también abogó por la "inculturación" de la fe con las tradiciones indígenas que, dijo, "es un camino difícil, pero necesario"
"Por eso, los animo a proseguir juntos, pastores y fieles, en el fortalecimiento de la identidad de los discípulos misioneros en la Amazonía", añadió
"Sigan sembrando en el surco que ha sido regado incluso con la sangre de tantos hombres y mujeres que les han precedido, y que unidos a la pasión de Cristo se han convertido en la raíz de un “árbol gigante” que crece en la Amazonía", añadió.
La reunión, celebrada en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), tiene como objetivo "definir una Iglesia con rostro amazónico", meta del Sínodo de los Obispos de 2019 sobre la Amazonía, y elegir al presidente de la organización para los próximos cuatro años.