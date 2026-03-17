Mujer que escribió libro sobre duelo tras muerte de su marido fue declarada culpable de asesinato

Una mujer de Utah fue declarada culpable el lunes de asesinato con agravantes tras envenenar a su marido con fentanilo y autopublicar un libro infantil sobre cómo afrontar el duelo.

Según la fiscalía, Kouri Richins introdujo cinco veces la dosis letal del opioide sintético en un cóctel que su esposo, Eric Richins, bebió en marzo de 2022 en su casa, a las afueras de la próspera ciudad de esquí de Park City. Añadieron que tenía una deuda de 4,5 millones de dólares y que creía erróneamente que, tras la muerte de su esposo, heredaría un patrimonio valorado en más de 4 millones de dólares.

“Ella quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejarle su dinero”, dijo el fiscal del condado de Summit, Brad Bloodworth.

Richins, de 35 años, miró al suelo y respiró hondo mientras el juez leía el veredicto.

También fue declarada culpable de otros delitos graves, incluido el intento de asesinato por intentar envenenar a su marido semanas antes, el día de San Valentín, con un sándwich con fentanilo que le provocó un desmayo. El jurado también declaró a Richins culpable de falsificación y de reclamar fraudulentamente prestaciones de seguro tras su fallecimiento.

El jurado deliberó durante poco menos de tres horas. Después, los familiares de ambas partes abandonaron la sala del tribunal abrazándose y llorando.

Sinceramente, creo que todos estamos en estado de shock. Esto se veía venir desde hace mucho tiempo”, dijo Amy Richins, hermana de Eric Richins, y agregó que ahora la familia puede concentrarse en honrar a su hermano y apoyar a sus hijos. “Estoy muy feliz de que se haya hecho justicia para mi hermano”.

Los familiares de Kouri Richins abandonaron el juzgado sin hablar con los medios de comunicación.

La sentencia estaba programada para el 13 de mayo, el día en que su esposo habría cumplido 44 años. El cargo de asesinato con agravantes por sí solo conlleva una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

El juicio, que estaba previsto que durara cinco semanas, se interrumpió cuando la acusada renunció a su derecho a declarar y su equipo legal dio por concluida la presentación de pruebas sin llamar a ningún testigo. Sus abogados afirmaron estar seguros de que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes durante las últimas tres semanas para condenarla por asesinato.

'Una esposa que se convierte en viuda negra'

Según la fiscalía, Richins, agente inmobiliaria especializada en la compraventa de viviendas, estaba muy endeudada y planeaba un futuro con otro hombre. Había contratado numerosas pólizas de seguro de vida a nombre de su marido sin su conocimiento, con beneficios que ascendían a unos 2 millones de dólares, según los fiscales.

Richins también se enfrenta a otros 26 cargos penales relacionados con dinero en un caso aparte que aún no ha llegado a juicio.

El lunes por la mañana, los fiscales mostraron al jurado mensajes de texto intercambiados entre Richins y Robert Josh Grossman, el hombre con quien supuestamente mantenía una relación extramarital, en los que ella fantaseaba con dejar a su marido, obtener millones en un divorcio y casarse con Grossman.

El historial de búsquedas en internet del teléfono de Richins incluía preguntas como "¿cuál es una dosis letal de fetanailo?", "cárceles de lujo para los ricos de Estados Unidos" y "¿cómo se registra en el certificado de defunción una persona envenenada?", según declaró un analista forense digital.

Bloodworth reprodujo ante el jurado un fragmento de la llamada al 911 que Richins hizo la noche de la muerte de su esposo. «Ese no es "el sonido de una esposa que se convierte en viuda"», dijo, citando la declaración inicial de la defensa. «Es el sonido de una esposa que se convierte en viuda negra».

La abogada defensora Wendy Lewis respondió que la fiscalía "interpreta los hechos de una manera y ve a una bruja, pero si se analizan esos hechos de otra manera, se ve a una viuda".

La defensa se centró en intentar desacreditar a la testigo estrella de la fiscalía, Carmen Lauber, una empleada doméstica de la familia que afirmó haber vendido fentanilo a Richins en múltiples ocasiones.

Lewis argumentó que Lauber no traficaba con fentanilo y que mintió para protegerse legalmente. La defensa señaló que Lauber afirmó en entrevistas iniciales que nunca había traficado con el opioide sintético, pero luego admitió haberlo hecho después de que los investigadores le informaran que Eric Richins había muerto por una sobredosis de fentanilo.

Richins le había pedido a Lauber "lo de Michael Jackson", que según Bloodworth probablemente se refiere a la combinación de drogas que mató al cantante.

“Ella sabe que lo quiere porque es letal”, argumentó.

Según los investigadores, la empleada doméstica ya participaba en un programa de tratamiento de drogas como alternativa al encarcelamiento por otros cargos cuando las autoridades la arrestaron en relación con el caso Richins. Además, había incumplido algunas de las condiciones del programa.

La defensa mostró un vídeo en el que las fuerzas del orden advertían a Lauber de que podían revocar su acuerdo con el tribunal de drogas y que podría enfrentarse a una larga condena de prisión.

“Dennos los detalles que garanticen que Kouri sea condenado por asesinato”, dijo un hombre en el video.

A Lauber se le concedió inmunidad a cambio de su cooperación en el caso. Declaró que sentía la necesidad de "dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de mi papel en esto".

Un libro infantil se convierte en una herramienta para los fiscales.

Poco antes de su arresto en mayo de 2023, Richins autopublicó el libro infantil "¿Estás conmigo?", que trata sobre cómo afrontar la pérdida de un padre. Lo promocionó en emisoras de radio y televisión locales, lo que los fiscales utilizaron para argumentar que Richins planeó el asesinato e intentó encubrirlo.

El detective Jeff O'Driscoll, de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit y principal investigador del caso, testificó que Richins pagó a una empresa de redacción fantasma para que escribiera el libro por ella.

O'Driscoll declaró que, poco después del arresto de Richins, su madre envió el libro a la oficina del sheriff en un paquete anónimo con una nota que decía que ejemplificaba a la "verdadera Kouri, una esposa devota y una madre cariñosa".

Los fiscales también mostraron al jurado extractos de una carta encontrada en la celda de Richins que, según ellos, parecía esbozar el testimonio de su madre y su hermano. En la carta de seis páginas, Richins le indicaba a su hermano que le dijera a su exabogado que Eric Richins le había confiado que conseguía fentanilo de México y que “se drogaba todas las noches”.

Los abogados defensores afirmaron que la carta contenía una historia ficticia en la que su cliente estaba trabajando. Argumentaron que Eric Richins era adicto a los analgésicos y le pidió a su esposa que le consiguiera opioides.

Sin embargo, según las imágenes de la cámara corporal mostradas en el tribunal, Richins declaró a la policía la noche de la muerte de su marido que este no tenía antecedentes de consumo de drogas ilícitas.