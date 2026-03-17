Kenia imputa a dos hombres por intentar traficar con miles de hormigas exóticas

Un ciudadano chino y un keniano fueron acusados formalmente este martes en Kenia de tráfico de especies silvestres vivas tras ser hallados en posesión de más de 3,300 hormigas exóticas sin permiso, informó la Fiscalía de Kenia.

“Zhang K., de 37 años, y Charles M., de 35 años, fueron imputados ante el Tribunal Internacional Jomo Kenyatta (del aeropuerto homónimo en Nairobi) por tráfico de especies silvestres vivas y conspiración para cometer un delito grave”, indicó la Oficina del Director de la Fiscalía Pública (ODPP) en un comunicado.

Los acusados fueron detenidos el martes pasado en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi (JKIA) con 1,948 hormigas de jardín empaquetadas en tubos especializados y otras 300 hormigas vivas ocultas en tres rollos de papel de baño, sin contar con los permisos correspondientes.

Charles M. también enfrenta un segundo cargo por tráfico de fauna silvestre, ya que tres días después la Policía realizó un registro en su domicilio en la localidad de Gilgil, en el Condado de Nakuru (centro-oeste), donde halló 1,000 hormigas vivas en un recipiente plástico y 113 hormigas de jardín en jeringas especiales, junto con parafernalia usada para empaquetar los insectos.

Durante la audiencia se indicó que Zhang K. habría pagado a Charles M. 60,000 chelines kenianos (unos 400 euros) por 600 hormigas vivas y otros 70,000 chelines (unos 470 euros) por otras 700, a un precio aproximado de 100 chelines (unos 67 céntimos de euro) por insecto.

Los acusados se declararon “no culpables” de los cargos y la Fiscalía se opuso a concederle la libertad bajo fianza al ciudadano chino, al argumentar que ingresó al país el 27 de febrero con una visa de turista, por lo que podría abandonar Kenia y no cuenta con residencia fija.

La jueza Irene Gichobi puso a ambos bajo custodia preventiva y fijó una nueva audiencia para el próximo 27 de marzo.

La Fiscalía cree que se trata de un caso conectado con una red internacional de tráfico de fauna salvaje y, según la prensa local, los investigadores barajan la hipótesis de que este caso podría estar relacionado con otro sucedido el año pasado en Kenia.

En mayo de 2025, el mismo tribunal impuso multas equivalentes a más de 6,800 euros o una pena de un año de prisión a cuatro hombres -dos ciudadanos belgas, uno vietnamita y uno keniano- por cargos de tráfico de fauna salvaje, tras haber sido interceptados también con miles de hormigas exóticas y denunciados por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, en inglés).

La corte cifró el valor del conjunto de animales interceptados en más de 8,000 euros.

El KWS afirmó entonces que se trataba de un caso “sin precedentes” que evidenciaba “un cambio en los patrones de tráfico, de mamíferos grandes e icónicos a especies menos conocidas pero cruciales ecológicamente”.