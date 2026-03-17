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Gobierno de Bukele propone cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas" en El Salvador

La pena máxima de prisión en El Salvador es de 60 años.

Los reclusos permanecen en sus celdas mientras el ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, recorre el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) durante una visita organizada por la Presidencia de El Salvador en Tecoluca.

Reclusos en El Salvador.AFP

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Agencia AFPSan Salvador, El Salvador

El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este martes en el Congreso, que controla, una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas", tras acusar a las oenegés de proteger a los pandilleros.

Bukele, quien ejerce el poder en El Salvador de forma casi absoluta, endurece aún más con esta iniciativa su política de seguridad, que varios países de América Latina buscan emular, luego de que un grupo de juristas internacionales acusó a su gobierno de "crímenes de lesa humanidad".

"La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)", anunció el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, debido a lo cual se da por descontada su aprobación.

Bukele ha publicado varios mensajes en la red social X en los que acusa a las oenegés de convertirse en "bufetes legales de los delincuentes", al rechazar las críticas a su modelo de seguridad que redujo a mínimos históricos la violencia, pero es señalado de graves violaciones de derechos humanos.

"Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevarle paz a los salvadoreños. La seguridad, junto con la justicia, nos lleva a revisar el comportamiento de homicidios y violaciones", señaló el funcionario al justificar la iniciativa de reforma.

La pena máxima de prisión en El Salvador es de 60 años.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que los diputados debatirán de "manera inmediata" la propuesta en la plenaria que comenzó la tarde del martes.

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