Feroz mosaico de clima golpea a Estados Unidos

Una amplia e irregular combinación de condiciones meteorológicas adversas azotó gran parte de Estados Unidos el domingo, provocando fuertes nevadas y dejando carreteras intransitables en el Alto Medio Oeste, mientras que fuertes vientos dañinos barrían las Grandes Llanuras.

Hawái continuó viéndose afectado por graves inundaciones.

Y algunas zonas del centro-sur se preparaban para las tormentas eléctricas que se avecinaban al final del día.

Los meteorólogos indicaron que las tormentas se extenderían hacia el este para el lunes, y que los estados del Atlántico Medio y Washington, D.C., correrían mayor riesgo de sufrir fuertes vientos y tornados.

Según Tyler Roys, meteorólogo sénior de AccuWeather, se esperaban sucesivas oleadas de nieve, viento y condiciones meteorológicas adversas que afectarían a la mitad oriental de Estados Unidos.

Más allá de la amenaza a la vida y la propiedad, "ya sean ráfagas de viento de una línea de turbonada, una ventisca o nieve, o simplemente viento debido a la tormenta, varios aeropuertos importantes se verán afectados", dijo Roy.

Grandes nevadas en Minnesota, Wisconsin y Michigan.

Según Roys, se esperaba que una zona que abarcaba desde el centro de Wisconsin hasta la península superior de Michigan registrara más de 60 centímetros de nieve, con acumulaciones aisladas aún mayores en la península. Añadió que la menor acumulación de nieve en lugares como Chicago y Milwaukee probablemente causaría problemas a los conductores el lunes.

Según informes del Servicio Meteorológico Nacional, hasta la tarde del domingo cayeron más de 51 centímetros de nieve en algunas zonas del sureste de Minnesota y el oeste de Wisconsin. Las autoridades de transporte advirtieron sobre el empeoramiento de las condiciones, con poca visibilidad y carreteras cubiertas de nieve.

Aaron Haas, conductor de quitanieves en Wisconsin, dijo que fue una de las peores tormentas que había visto en años. El domingo, en los alrededores de la ciudad de Marshfield, Haas apilaba montones de nieve tan altos como su camión.

“No se ve nada cuando uno circula por las autopistas fuera de la ciudad”, dijo.

Jim Allen, de 45 años, residente de la Península Superior, dijo que su familia se abasteció de artículos de primera necesidad y que él estaba preparado para quitar la nieve varias veces el domingo con una pala y una máquina quitanieves.

“Básicamente, estamos preparados para resguardarnos durante unos días si fuera necesario”, dijo Allen.

Más de 600 vuelos fueron cancelados el domingo en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul, según FlightAware, que monitorea las interrupciones de vuelos. Decenas más de vuelos con destino a Detroit también fueron cancelados. Los aeropuertos internacionales O'Hare y Midway en Chicago, donde se esperaban lluvias y nieve durante la noche del domingo al lunes, reportaron más de 850 cancelaciones.

Deslizamientos de tierra, rescates, casa derrumbada en Maui.

Las lluvias continuaron cayendo el domingo en Hawái, donde extensas zonas agrícolas y viviendas quedaron inundadas, se cerraron carreteras y se habilitaron refugios. PowerOutage.us, que monitorea los cortes de energía en todo el país, informó que casi 40.000 clientes en Hawái se encontraban sin electricidad al mediodía del domingo.

Las inundaciones repentinas han sido un problema importante en los últimos días en lugares como Maui, Molokai y la Isla Grande, donde llovió entre 2,5 y 5 centímetros por hora durante la noche, según la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái.

Algunas zonas de Maui recibieron más de 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia, según informó el alcalde del condado de Maui, Richard Bissen, en una publicación en redes sociales a última hora del sábado.

“Estamos viendo inundaciones, deslizamientos de tierra, socavones, escombros y líneas eléctricas caídas en todo el condado”, dijo. Expresando su gratitud en idioma hawaiano, el alcalde agregó: “mahalo por seguir cuidándose unos a otros”.

Las imágenes de vídeo que acompañaban la publicación de Bissen mostraban carreteras arrasadas o derrumbadas, un coche atascado por las inundaciones y cauces de agua embravecidos. Miembros de la Guardia Nacional y bomberos realizaron varios rescates durante las inundaciones, según Bissen.

Tom y Carrie Bashaw dijeron que poco pudieron hacer para evitar que parte de su casa en el valle de Iao, en Maui, se derrumbara bajo la crecida de las aguas. El viernes, la fuerza del agua comenzó a arrasar los árboles cercanos.

“Cuando perdimos el mango y la vaina de mono, empezamos a meter cosas en bolsas y a empacar”, dijo Tom Bashaw a HawaiiNewsNow. Regresaron el sábado por la mañana y “toda la parte trasera de la casa” había desaparecido, añadió.

Jesse Wald, residente de Maui y agente inmobiliario, que grabó un vídeo del derrumbe de una carretera costera el sábado, dijo que otras partes de la carretera quedaron inundadas por lodo y sedimentos.

“En los 20 años que llevo aquí, nunca había visto tanta lluvia”, dijo Wald. “Soy de Wisconsin y aquí tenemos tormentas eléctricas bastante a menudo en verano, así que parecía una tormenta de Wisconsin multiplicada por diez”.

El domingo, el condado de Maui rebajó el nivel de la alerta de evacuación y anunció que los equipos estaban bombeando agua de las balsas de retención para mantenerlas en niveles seguros.

Persisten los cortes de energía, algunos debido a los fuertes vientos ocurridos anteriormente.

Más de 210.000 clientes de servicios públicos en seis estados de la región de los Grandes Lagos se quedaron sin electricidad el domingo por la tarde, según PowerOutage.us. Algunos de los cortes de luz se originaron el viernes, cuando las ráfagas de viento en la región alcanzaron los 137 km/h (85 mph).

En Nebraska, unos 30 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados para combatir múltiples incendios forestales en una amplia zona de pastizales y praderas, según informaron funcionarios estatales.

Según informaron las autoridades, hasta el sábado, tres de los incendios forestales más grandes habían arrasado más de 2331 kilómetros cuadrados (900 millas cuadradas). El viernes se registró una víctima mortal relacionada con el fuego. El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, instó a los residentes a seguir las órdenes de evacuación emitidas localmente, y añadió que se esperaban vientos extraordinarios.

El servicio meteorológico emitió una alerta por fuertes vientos para la mayor parte de Nebraska, con posibles ráfagas de hasta 97 km/h (60 mph) en medio de nevadas. Roys indicó que los fuertes vientos afectarían una región que se extiende desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta los Grandes Lagos, y desde Denver hacia el este hasta los Montes Apalaches.

Los meteorólogos advierten sobre una línea de tormentas y tornados.

El servicio meteorológico advirtió que una línea de tormentas severas con vientos dañinos cruzaría gran parte del este de Estados Unidos a última hora del lunes. Se esperaba que comenzara el domingo por la tarde y atravesara los valles del Misisipi, Tennessee y Ohio.

Se esperaba que la amenaza de tormenta entrara en los Apalaches a primera hora del lunes, para luego desplazarse hacia la costa este, donde se preveían "tormentas eléctricas severas con vientos dañinos generalizados y varios tornados" el lunes, según informó el servicio meteorológico.

Según el servicio meteorológico, la zona que abarca desde partes de Carolina del Sur hasta Maryland era la más propensa a sufrir los vientos más dañinos el lunes por la tarde. Esto podría incluir Raleigh, Carolina del Norte; Richmond, Virginia, y la capital del país. Indicó que el riesgo, aunque mucho menor, se extendía hacia el norte hasta Nueva York y hacia el sur hasta Florida, con posibles tormentas eléctricas en Nueva Inglaterra.

Las autoridades informaron que las escuelas de Raleigh y Chapel Hill, Carolina del Norte, permanecerían cerradas el lunes, y el gobernador del estado instó a los residentes a activar las alertas de emergencia en sus teléfonos ante las ráfagas de viento previstas de 119 km/h (74 mph).