España sufre 13 feminicidios, el peor inicio de año desde 2020

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende ya a 13, lo que supone el peor inicio de año desde 2020.

El Ministerio de Igualdad de España confirmó este lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de una mujer de 63 años, cuyo cadáver se encontró en un barranco de la provincia de Huesca, al noreste del territorio peninsular.

Dos personas fueron detenidas por el suceso, una de ellas el marido de la víctima, según informaron hoy fuentes de la justicia regional, que ordenaron el ingreso en prisión de uno de ellos.

La escena, según la Guardia Civil, aparentaba ser un suicidio, por lo que el caso no trascendió hasta ahora, pero la investigación determinó que había indicios de homicidio doloso y con las pruebas se pudieron practicar las detenciones.

Estos 13 asesinatos confirmados colocan a 2026 como el peor inicio de año en términos de violencia machista desde 2020, cuando se registraron en el país europeo 18 feminicidios, según la estadística del Ministerio español de Igualdad.

Desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar de forma oficial los crímenes machistas, se han producido en España 1,356.

El departamento de igualdad convocó para este martes el Comité de Crisis para analizar los cinco asesinatos registrados en febrero, un mes negro en el que cuatro de estas víctimas mortales (Ana María, María José, Petronila y Tatiana) fueron asesinadas en una misma semana, junto a dos menores.

Además, el triple crimen de la semana pasada en Miranda de Ebro (norte de España), cuando un hombre que había sido condenado por secuestrar a mujeres incendió un edificio en el que murieron su expareja, la madre de esta y una vecina colombiana de 23 años, provocó una profunda conmoción y aumentó la preocupación por la protección de las mujeres, ya que se siguen registrando casos reincidentes y con denuncias previas.

La ministra de Igualdad española, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, expresaron en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo, y trasladaron todo su apoyo a familiares y amigos de la víctima.