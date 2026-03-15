México quiere limitar el acceso a redes sociales para menores de edad

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dijo favorable a la apertura de un debate sobre la regulación de las redes sociales para los menores de edad.

Diversos estudios han demostrado los impactos negativos del uso excesivo de las redes sociales para los niños y adolescentes tales como la alteración del ciclo de sueño, de alimentación, además de efectos en la salud mental.

El secretario mexicano de Educación Pública Mario Delgado indicó que le parece pertinente la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Una medida drástica que tomó recientemente Australia.

Una mala idea, según Juan Martin Pérez, coordinador de la ONG Tejiendo Redes Infancia que defiende los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Pérez considera que la prohibición de las redes aísla socialmente a los jóvenes y aboga más bien por una mayor responsabilidad de las empresas.

“Lo que podamos lograr como estados al regular a las empresas es que de diseño no tengan estos elementos que generan mucho más tiempo de uso intensivo, algoritmos y sus datos, que son perfilados.

Porque si vemos es más práctico para los estados prohibir el uso de teléfonos o de redes sociales. Porque no se confronta con el diseño y el negocio de las grandes empresas”.

El experto en derechos de los niños, niñas y adolescentes formula recomendaciones para que las grandes plataformas del Internet retiren las funcionalidades más dañinas para los jóvenes: “El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo con mucha precisión que no se podía usar datos de niños y niñas para perfilar, que es lo que hacen las empresas”, indicó.

Pérez explicó que ya hay muchas recomendaciones, incluso en Estados Unidos que están cuestionando el scroll infinito.

“Esto de que nunca terminas de ver contenido atrapa el cerebro. Otro elemento central es la transparencia del algoritmo, no sabemos cómo se está diseñando cómo están generando los contenidos y cada vez hay más evidencia de que están promoviendo emociones intensas y lamentablemente la que más vende y expande es el odio.

Tercer tema y muy importante, es que las empresas tecnológicas tienen que hacerse cargo de los contenidos, particularmente los que están vinculados a violencia sexual y discursos de odio”, aseguró.

En México, el estado de Querétaro prohíbe desde hace un año el uso de teléfonos celulares en todas las escuelas antes del ingreso a la universidad. Una medida tomada en nombre de la lucha contra el ciberacoso.