¿Es intocable la isla de Kharg, corazón de las exportaciones de petróleo iraní?

Mientras el precio del barril de crudo superó el umbral simbólico de los 100 dólares el 9 de marzo, nueve días después del inicio de los bombardeos estadounidense-israelíes contra Irán, una pequeña isla del golfo Pérsico aparece en algunos escenarios mencionados en Washington: Kharg.

Situada a menos de 25 kilómetros de las costas iraníes y a unos 480 kilómetros al norte del estrecho de Ormuz, esta franja de tierra de ocho kilómetros de largo alberga el principal terminal petrolero del país.

La isla alberga las instalaciones de almacenamiento y carga del petróleo transportado por oleoductos desde los grandes campos petrolíferos del suroeste de Irán, entre ellos Ahvaz, Marun y Gachsaran. Su principal destino: China.

El sitio estadounidense Axios informó el sábado 7 de marzo que responsables estadounidenses habían barajado varias opciones para aumentar la presión sobre Teherán.

Además de una posible operación destinada a asegurar el stock iraní de uranio altamente enriquecido, también se habría discutido la posibilidad de tomar el control de la isla.

"Hay que destruir todas las infraestructuras energéticas de la isla de Kharg para poner de rodillas a la economía iraní", declaró ese mismo día el ex primer ministro israelí Yair Lapid.

Un eslabón esencial de la economía petrolera iraní

"Entre el 90 y el 95% de las exportaciones iraníes de petróleo pasan por la isla de Kharg", explica Emmanuel Hache, director de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (Iris).

"Bombardear esta isla o tomar su control equivaldría simplemente a impedir que Irán exporte su petróleo".

El sector petrolero iraní, que representa 50.000 millones de dólares según este especialista en prospectiva energética y geopolítica de los recursos naturales, sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del país.

"Una gran parte de esos recursos está controlada por los Guardianes de la Revolución, y eso financia el aparato de seguridad y militar del régimen.

Así que si las exportaciones iraníes a través de la isla de Kharg quedan paralizadas, es el régimen, potencialmente, el que queda paralizado", estima el investigador.

A pesar de las sanciones internacionales, Irán sigue produciendo unos cuatro millones de barriles de petróleo por día y exportando entre uno y un millón y medio de media, según datos de la empresa especializada Kpler.

Pero en los días previos a los bombardeos estadounidense-israelíes, Teherán aceleró considerablemente sus cargamentos desde Kharg. Según una nota de JP Morgan citada por Reuters, las exportaciones superaron los tres millones de barriles diarios entre el 15 y el 20 de febrero, casi el triple del ritmo habitual.

Objetivo estratégico

La importancia estratégica de Kharg no es nueva. En una nota desclasificada de los años 80, la CIA ya describía las instalaciones petroleras de la isla como "las más vitales del sistema petrolero iraní", esenciales para el funcionamiento de la economía y para financiar el esfuerzo bélico contra Irak.

Durante la guerra Irán-Irak, la isla fue atacada regularmente en lo que se llamó la "guerra de los petroleros", cuando ambos bandos intentaban perturbar las exportaciones energéticas del adversario. Las instalaciones fueron dañadas, pero rápidamente reconstruidas.

Por ahora, sin embargo, la isla sigue siendo preservada de los ataques. "Estados Unidos e Israel quizá no han querido bombardear la isla de Kharg para no exacerbar las tensiones en los mercados petroleros. Porque sabemos que cada vez que se toca una infraestructura petrolera en el Golfo, eso provoca un alza de los precios", comenta Emmanuel Hache.

Mientras el estrecho de Ormuz está ampliamente bloqueado y el tráfico marítimo en la región muy reducido, Bloomberg señalaba todavía el sábado 7 de marzo que superpetroleros seguían cargándose en la isla y que un puñado de buques iraníes habían cruzado el estrecho sin problemas en los últimos días.

Riesgo de escalada

Además de la presión económica, la isla también podría tener interés como punto de apoyo militar en ciertos escenarios, estima Emmanuel Hache: "Incluso se podría imaginar que Estados Unidos pudiera proteger parte de su flota alrededor de la isla, que serviría un poco como escudo para la marina estadounidense".

Un ataque directo contra Kharg también podría provocar una escalada mayor en la región. El sábado, por primera vez desde el inicio de la guerra, Israel atacó infraestructuras petroleras iraníes en Teherán.

Pero el domingo, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que Estados Unidos no tenía intención de atacar las infraestructuras energéticas iraníes.

Una hipótesis considerada poco probable. "Los estadounidenses y los israelíes no tienen ningún interés en destruir instalaciones petroleras", considera el consultor y especialista en energía Jean-Pierre Favennec. "Los iraníes podrían, en represalia, atacar las infraestructuras petroleras de otros países del Golfo".

Un análisis compartido por JP Morgan, citada por Reuters: "Un ataque directo pondría inmediatamente fin a la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní, lo que probablemente desencadenaría graves represalias en el estrecho de Ormuz o contra infraestructuras energéticas regionales" Un riesgo que convierte, por ahora, a las infraestructuras petroleras de la región en un instrumento de disuasión mutua.