Ministro de energía de EEUU: El bloqueo del estrecho de Ormuz es un "malestar pasajero"

El bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un "malestar pasajero", afirmó el domingo el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, al estimar que la guerra que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán terminará "en las próximas semanas".

"Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares", dijo Wright en una entrevista con el programa "This Week" de ABC News.

Al justificar la ofensiva lanzada contra Irán el 28 de febrero, agregó que la reacción de la república islámica de bloquear el estrecho de Ormúz, clave para el comercio mundial de crudo, genera un dificultad transitoria.

"Será un malestar pasajero para alcanzar una situación mucho mejor en la que Oriente Medio ya no pueda ser tomado como rehén por un Estado canalla como Irán", señaló.

Por el estrecho de Ormuz transita habitualmente el 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

Asimismo, Wright sostuvo que el conflicto "terminará sin duda en las próximas semanas".

"Podría ser incluso antes, pero el conflicto terminará en las próximas semanas y veremos una recuperación de la oferta de hidrocarburos", añadió.

Wright insistió en que Estados Unidos no subestimó, en sus planes de guerra, el riesgo de un cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.