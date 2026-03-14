Vuelos de verano podrían encarecer por alza en combustible de aviones

Los precios del combustible para aviones están subiendo debido a que la guerra en Oriente Medio interrumpe el suministro mundial de petróleo, lo que ejerce presión sobre los costes de las aerolíneas a medida que se acerca la ajetreada temporada de viajes de verano.

Los expertos afirman que no se trata de si subirán las tarifas aéreas, sino de cuándo, durante cuánto tiempo y en qué medida. El impacto podría notarse con mayor intensidad en las rutas internacionales de larga distancia, que consumen mucho más combustible que los vuelos más cortos.

Algunas aerolíneas fuera de Estados Unidos han anunciado aumentos de tarifas o recargos por combustible para compensar el creciente gasto. En Estados Unidos, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, advirtió recientemente que los aumentos en las tarifas aéreas "probablemente comenzarán pronto" a medida que el incremento del precio del combustible se extienda por todo el sector.

¿Por qué están subiendo los precios del combustible para aviones?

La guerra está limitando las exportaciones de petróleo y obligando a los principales productores, como Kuwait, Arabia Saudita e Irak, a reducir la producción, ya que los envíos se enfrentan a crecientes obstáculos.

Irán ha atacado buques mercantes en el Golfo Pérsico y ha puesto en el punto de mira la infraestructura petrolera de los países árabes del Golfo tras los ataques estadounidenses e israelíes. Estos ataques han paralizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, un paso angosto por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

La volatilidad de los precios del petróleo crudo, que ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de la gasolina al por menor, ha tenido el mismo efecto en el precio del combustible para aviones. El precio promedio en Estados Unidos alcanzó los 3,99 dólares por galón el viernes, frente a los 2,50 dólares del día anterior al inicio de la guerra hace dos semanas, según el Índice Argus de Combustible para Aviones de EE. UU. Este índice registra el precio promedio que las aerolíneas pagan por el combustible para aviones en los principales aeropuertos estadounidenses.

Según las cifras de la Oficina de Estadísticas de Transporte del Departamento de Transporte de Estados Unidos, las aerolíneas estadounidenses pagaron alrededor de 2,36 dólares por galón de combustible en enero, los datos más recientes disponibles.

¿Qué significa esto para las aerolíneas?

Algunas aerolíneas están parcialmente protegidas de las subidas repentinas de precios mediante la cobertura de riesgos del combustible, una estrategia que les permite fijar los precios con meses o incluso años de antelación. Sin embargo, no todas las aerolíneas recurren a esta estrategia, y las que lo hacen suelen estar protegidas solo para una parte de sus necesidades de combustible, lo que significa que las subidas prolongadas de precios pueden provocar que más compañías aéreas aumenten sus tarifas.

«Ya nadie se cubre, e incluso si lo haces, cubrir el diferencial de precios del petróleo crudo es realmente difícil», dijo Kirby en un evento de Harvard la semana pasada. El diferencial de precios del petróleo crudo es la diferencia entre el precio del petróleo crudo y el precio de los productos derivados del mismo, como la gasolina.

Otro factor a tener en cuenta para las aerolíneas: el cierre del espacio aéreo ha obligado a desviar los vuelos para evitar algunas zonas de Oriente Medio, lo que puede implicar rutas más largas, un mayor consumo de combustible y mayores costes operativos.

¿Qué significa esto para los viajeros?

Los viajeros pueden sentir el impacto de diversas maneras.

Las aerolíneas pueden añadir o aumentar los recargos por combustible, una tarifa adicional común entre las compañías aéreas fuera de los EE. UU. que se suma al precio base del billete.

Sin embargo, las principales aerolíneas estadounidenses no cobran un recargo por combustible aparte. En cambio, incluyen el costo del combustible en el precio total del boleto, lo que significa que cualquier aumento probablemente se refleje en una tarifa base más alta para los viajeros, según Tyler Hosford, director de seguridad de la firma global de gestión de riesgos International SOS.

Las aerolíneas también pueden ajustar los precios de los servicios adicionales premium , como mejoras de asiento, asientos con más espacio para las piernas, equipaje facturado o embarque prioritario, como otra forma de compensar el aumento de los costos operativos. Para los consumidores, esto significa que, aunque la tarifa base no suba de inmediato, el costo total del viaje podría incrementarse una vez que se incluyan los cargos adicionales y las mejoras.

Si los precios elevados del combustible persisten, las aerolíneas también podrían ajustar sus horarios o reducir ciertas rutas, afirmó Christopher Anderson, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Cornell, cuya investigación incluye la gestión de operaciones e información en los sectores de la hostelería y las aerolíneas.

¿Hasta dónde podrían subir los precios de los billetes de avión?

Es difícil predecir con exactitud cuánto podrían aumentar los precios de los billetes como consecuencia del encarecimiento del petróleo y el combustible. Los analistas del sector afirman que el impacto del aumento del precio del combustible para aviones puede variar según la ruta, la aerolínea y la demanda de viajes.

El combustible suele representar entre el 20 % y el 25 % de los costes operativos de una aerolínea, lo que lo convierte en el segundo mayor gasto después de la mano de obra, según Rob Britton, profesor adjunto de marketing en la Universidad de Georgetown y ejecutivo jubilado de American Airlines. Por lo tanto, un fuerte aumento en los precios del combustible puede tener un gran impacto en los presupuestos de las aerolíneas.

¿Qué aerolíneas han anunciado subidas de precios?

Hasta ahora, la mayoría de los aumentos de tarifas y recargos por combustible provienen de aerolíneas con sede en la región de Asia-Pacífico, pero los expertos esperan que más aerolíneas, especialmente aquellas que no cuentan con cobertura de riesgos de combustible, sigan su ejemplo si persisten los altos precios del combustible para aviones.

La aerolínea de bandera de Hong Kong, Cathay Pacific, anunció que aumentará su recargo por combustible a partir del miércoles.

“El precio del combustible para aviones se ha duplicado aproximadamente desde marzo debido a los últimos acontecimientos en Oriente Medio”, declaró la aerolínea en un comunicado el jueves.

Otras aerolíneas con aumentos de precios o nuevos recargos incluyen:

— Air France-KLM anunció que las tarifas de ida y vuelta en clase económica para vuelos de larga distancia podrían aumentar en unos 50 euros (unos 57 dólares).

— Air India introdujo el jueves recargos por combustible en ciertas rutas. La aerolínea informó que, a partir del 18 de marzo, el recargo aumentará hasta en 50 dólares para todos los billetes a Europa, Norteamérica y Australia.

— Hong Kong Airlines aumentó los recargos por combustible en varias rutas a partir del jueves.

— FlySafair en Sudáfrica anunció un recargo temporal por combustible.

¿Qué pueden hacer los viajeros para reducir los costos?

Los expertos afirman que los viajeros que planean viajes de verano pueden limitar el impacto del aumento de las tarifas aéreas reservando con antelación en lugar de esperar ofertas de última hora.

Fijar el precio de los billetes con antelación, especialmente con opciones de reserva flexibles que permiten cambios, puede ayudar a conseguir precios más bajos antes de que las aerolíneas ajusten aún más las tarifas.

Hosford, director de seguridad de International SOS, sugiere a los viajeros que sean flexibles con las fechas de viaje, consulten las tarifas en los aeropuertos cercanos y configuren alertas para recibir notificaciones de bajadas de precio. También recomienda usar millas de viajero frecuente o puntos de tarjetas de crédito para reservar vuelos en lugar de esperar la oferta perfecta.

“Si tenías pensado gastar dinero en el vuelo pero ahora no lo vas a hacer, entonces es una buena oportunidad para canjear tus puntos”, dijo.