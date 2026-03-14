Trump envía más barcos y marines a Oriente Medio

Explosiones masivas sacudieron este viernes Teherán, horas después de que Washington prometiera intensificar los bombardeos contra Irán y medios estadounidenses informaran del envío de más buques y marines a Oriente Medio.

Tras dos semanas de guerra, la república islámica ha redoblado su desafío con el lanzamiento de ataques contra países vecinos y mantenido un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado el precio del petróleo.

Varios de los altos cargos iraníes encabezaron más temprano el viernes una marcha progubernamental en Teherán, incluso mientras se producían explosiones.

Los medios estatales informaron que al menos una persona murió en una detonación cercana.

Los manifestantes agitaban banderas y pancartas que decían "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel".

El jefe de seguridad, Alí Larijani, y el presidente, Masud Pezeshkian, que hasta ahora se habían mantenido al margen del foco público, estuvieron presentes, al igual que el canciller, Abás Araqchi.

Al mismo tiempo, Irán afirmó haber lanzado misiles contra Israel, donde se reportaron ataques en las afueras de Tel Aviv, sin causar víctimas.

La república islámica está decidida a demostrar que saldrá de la guerra intacta y con el control del país, a pesar de que su líder supremo, Alí Jamenei, fue asesinado al inicio de la campaña israeloestadounidense el 28 de febrero.

El hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, fue designado como líder supremo de Irán, pero ha estado ausente de la escena pública supuestamente debido a heridas.

Recompensa de EEUU

El gobierno estadounidense anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero de Mojtaba Jamenei y de otros nueve funcionarios iraníes, incluidos el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también dijo en una entrevista con Fox News Radio que Estados Unidos atacaría con dureza a Irán "durante la próxima semana".

Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una rueda de prensa que las fuerzas estadounidenses bombardearían Irán más intensamente el viernes que en cualquier otro día de la guerra hasta ahora.

Israel también dijo haber lanzado una nueva oleada de ataques contra Teherán.

El Wall Street Journal informó el viernes de que Estados Unidos estaba enviando a Oriente Medio un buque de asalto anfibio y marines.

CNN informó de que se trata de una Unidad Expedicionaria de Marines, que normalmente cuenta con 2.500 marines y marineros.

Según el Pentágono, Estados Unidos e Israel han atacado más de 15.000 objetivos en Irán en las últimas dos semanas.

El ejército israelí afirmó haber llevado a cabo 7.600 ataques en el país, la mayoría contra su programa de misiles.

Aun así, Irán sigue combatiendo, y sus Guardianes de la Revolución dijeron estar atacando a Israel en coordinación con Hezbolá, su aliado en el Líbano, cuya zona sur ha sufrido intensos bombardeos israelíes.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dijo el viernes que sus fuerzas habían interceptado decenas de drones, mientras que un periodista de la AFP informó de una explosión escuchada sobre Dubái que hizo temblar los edificios.

Turquía afirmó que fuerzas de la OTAN derribaron un misil balístico lanzado desde Irán, el tercer derribo de este tipo desde el inicio de la guerra.

Temores por el petróleo

El conflicto ha desatado la volatilidad en los mercados mundiales y ha disparado el precio del petróleo.

Los Guardianes de la Revolución de Irán han cerrado prácticamente el estratégico estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, por donde transita el 20% del suministro petrolero mundial.

Los datos de mercado mostraron que el precio del barril de crudo Brent se ha disparado más de un 42% desde el estallido de la guerra.

Esto ha provocado temores de mercados y gobiernos de todo el mundo por las consecuencias para el suministro energético y el aumento de la inflación.

El viernes, el petróleo se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril.

El gobierno estadounidense ha dicho que es probable que la Marina de Estados Unidos no pueda escoltar barcos a través del estrecho, como había prometido Trump, hasta finales de mes.

Racionamiento de pan

Mientras tanto, iraníes que hablaron con la AFP bajo condición de anonimato describieron un panorama sombrío de ciudades en ruinas y de escasez de efectivo.

"El pan ahora está racionado. La población está extremadamente tensa e indignada", dijo a la AFP una mujer de 30 años en Kermanshah, en el oeste de Irán.

Otra mujer en la ciudad afirmó que "innumerables" personas de Teherán habían acudido a refugiarse allí de los bombardeos, lo que incrementó la demanda de alimentos y de medicinas escasas, con precios "que casi se han duplicado".

El Ministerio de Salud de Irán dijo el 8 de marzo que más de 1.200 personas han muerto por la guerra, una cifra que la AFP no ha podido verificar de forma independiente.

El ejército estadounidense ha perdido a 13 efectivos desde el inicio de la guerra, incluidos los seis tripulantes de un avión cisterna que se estrelló en Irak tras un incidente que, según las autoridades, no fue causado por fuego hostil.

En otro indicio de la extensión regional del conflicto, el presidente Emmanuel Macron anunció la muerte del primer soldado francés, en un ataque en la región de Erbil, en Irak.