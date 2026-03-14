Suiza rechaza aviones de EEUU ligados a guerra contra Irán sobrevuelen su territorio

El gobierno suizo anunció el sábado que rechazó dos peticiones de Estados Unidos para sobrevuelo de su territorio por aeronaves ligadas a la guerra en Medio Oriente, por su "derecho a la neutralidad".

Estados Unidos presentó varias peticiones de sobrevuelo para aviones militares, indicó el gobierno suizo en comunicado.

"En total, dos peticiones relacionadas con la guerra en Irán fueron rechazadas, al tiempo que un vuelo de mantenimiento y dos demandas de sobrevuelo por aviones de transporte fueron aprobadas", precisó.

Las dos peticiones rechazadas conciernen sobrevuelos para el 15 de marzo de "aviones de reconocimiento".

El gobierno suizo señaló que "Estados Unidos e Israel están en guerra contra Irán", y por lo tanto "se aplica el derecho de neutralidad".

Subrayó que "el derecho a la neutralidad prohíbe sobrevuelos efectuados con multas militares por las partes que participen en un conflicto".

Por el contrario, se autorizan "vuelos para multas humanitarias o médicos, inclusive el transporte de heridos, así como sobrevuelos sin relación con el conflicto".

Desde 1815, Suiza es reconocida oficialmente como un país neutro por la comunidad internacional.