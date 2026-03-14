Izan bandera estadounidense en embajada de EEUU en Venezuela por primera vez desde 2019

La bandera estadounidense fue izada el sábado sobre la Embajada de Estados Unidos en Venezuela por primera vez desde 2019, un gesto que puso de relieve el reciente cambio en las relaciones entre los dos países desde que el entonces presidente Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses en enero.

Aunque la bandera ya ondea, el edificio está en obras de renovación y aún no está claro cuándo reabrirá por completo.

Esta decisión se produce tras varias declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en apoyo de la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha intentado mantener abiertas las negociaciones con el gobierno estadounidense.

La bandera fue izada "exactamente siete años después de haber sido arriada", según informó el equipo de la Embajada de Estados Unidos en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El izado de la bandera estadounidense atrajo de inmediato la atención de los residentes locales.

“Es algo muy bueno, de verdad, ¡qué alegría!”, dijo Luz Verónica López, residente de Caracas. “Otros países también deben regresar, porque eso es lo que necesitamos: progreso, avanzar con buenas relaciones con el resto del mundo, como debe ser”.

Alessandro Di Benedetto, otro residente de Caracas, destacó el ambiente positivo que se respiraba entre quienes presenciaban el momento.

“Encontré a varias personas aquí sorprendidas y contentas porque hoy izaron la bandera estadounidense en la embajada”, dijo. “Esto es positivo; es un paso más”.

A pesar de la iniciativa, amplios sectores de la sociedad venezolana y de la clase política siguen criticando a Trump, su decisión de destituir por la fuerza a Maduro y encarcelarlo en Nueva York junto con su esposa, y la creciente influencia estadounidense en la industria petrolera del país sudamericano.