Más de 50 museos y sitios históricos de Irán fueron dañados por la guerra

El Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de Irán declaró el sábado que al menos 56 museos y sitios históricos de todo el país han resultado dañados por la guerra en Oriente Medio.

En Teherán, los ataques de Estados Unidos e Israel dañaron en los primeros días del conflicto el palacio de Golestán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, informaron medios locales.

El complejo palaciego es uno de los lugares más antiguos de la capital iraní y en su día sirvió de residencia a la dinastía Qajar.

La cartera señaló que Teherán ha registrado el mayor número de monumentos afectados, con 19 que sufren distintos niveles de deterioro.

También resultó dañada la gran plaza de Naqsh-e Yahan, una joya arquitectónica del siglo XVII en el corazón de la ciudad de Isfahán.

En el puerto de Siraf, en la sureña provincia de Bushehr, varias casas se vieron damnificadas en el casco histórico, donde se encuentran numerosos edificios centenarios.

La Unesco, la agencia cultural de la ONU, declaró el viernes a la AFP que estaba preocupada por los cientos de sitios históricos de Irán, Israel y Líbano que han resultado dañados o se encuentran amenazados por la guerra.