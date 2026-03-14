Confirman liberación de 14 manifestantes del 11J en Cuba

La oenegé Cubalex, con sede en Miami, confirmó que hasta la tarde de este sábado han sido liberados en Cuba 14 manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

La excarcelación forma parte de la liberación de 51 prisioneros anunciada el jueves por el gobierno cubano, tras acuerdos con el Vaticano, en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana.

Las primeras liberaciones de presos tuvieron lugar el viernes, luego de que el gobierno de la isla confirmara que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".

La oenegé indicó que "ha verificado la excarcelación de al menos 14 presos políticos del 11J" hasta las 19:00 hora local (23:00 GMT).

Por otra parte, según la organización de derechos humanos Justicia11J que reporta las detenciones desde las protestas de 2021, hasta el viernes existían en Cuba "al menos 760 presos por razones políticas", incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J.

La última mediación de la Iglesia católica se remonta a 2025.

En enero de ese año, el gobierno cubano se comprometió a liberar a 553 presos, por un acuerdo previo con el Vaticano y luego de que el exmandatario estadounidense Joe Biden (2021-2025) anunciara la salida de Cuba de la lista de "Estados patrocinadores del terrorismo".

Esta medida fue revocada unos días después por el actual presidente Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca.

La Habana liberó dos meses después de los 553 sentenciados, aunque organizaciones de derechos humanos solo pudieron comprobar que alrededor de la mitad de ellos eran presos políticos y otros reos comunes.

Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica con escasez de alimentos y combustible, agravada tras la suspensión del suministro de crudo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense, y el posterior bloqueo petrolero a la isla.

El presidente Donald Trump, quien ha hecho declaraciones cada vez más agresivas contra Cuba, afirmó a mediados de enero que estaba adelantando negociaciones con altos funcionarios de la isla. La Habana había negado previamente cualquier contacto de este tipo.