El nuevo líder iraní promete seguir ataques

El nuevo y hermético líder supremo de Irán prometió el jueves mantener los ataques contra los países árabes del golfo Pérsico y utilizar el cierre del estratégico estrecho de Ormuz para presionar a Estados Unidos e Israel. Fue su primera declaración pública desde que fue seleccionado para suceder a su padre, quien murió en un ataque israelí.

El líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, de 56 años —quien según un funcionario iraní resultó herido en la ofensiva inicial de la guerra— no ha aparecido en público desde entonces. En la declaración leída por un presentador de noticias de la televisión estatal, prometió vengar a los muertos en la guerra, incluidos los de un ataque contra una escuela en el que murieron más de 165 personas.

Sus comentarios dejan ver que no hay planes de conversaciones para poner fin a la guerra, que ha trastocado los suministros energéticos globales, los viajes internacionales y la relativa seguridad de la que han gozado los Estados árabes del golfo Pérsico.

Netanyahu insta a los iraníes a actuar en una “nueva senda de libertad”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu denunció al nuevo líder supremo, llamándolo “títere de la Guardia Revolucionaria” que no puede aparecer en público. Y se dirigió al pueblo iraní, diciendo que este es un momento para una “nueva senda de libertad”.

Pero “a fin de cuentas depende de ustedes. Está en sus manos”, añadió en una conferencia de prensa. “Estamos creando las condiciones óptimas para la caída del régimen”.

Los ataques de Estados Unidos e Israel han cobrado un alto precio en el liderazgo de Irán, su ejército y su programa de misiles balísticos, pero no han logrado derrocar al gobierno, lo que en ocasiones el presidente estadounidense Donald Trump ha planteado que es su objetivo.

Netanyahu indicó que los ataques israelíes habían matado a un destacado científico nuclear iraní y alcanzado a otros.

Washington e Israel dicen que destruir lo que quede del programa nuclear de Irán es uno de los objetivos centrales de la guerra. Desde hace tiempo sospechan que Teherán intenta desarrollar armas atómicas, mientras que la República Islámica alega que su programa nuclear es pacífico.

Desde que comenzó la guerra, el objetivo de los ataques de Estados Unidos e Israel han sido puestos de control de seguridad en Irán para socavar la capacidad del gobierno de reprimir a la disidencia, según Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), un grupo independiente de monitoreo con sede en Estados Unidos.

Horas antes, Israel indicó que atacó una instalación nuclear en Irán en días recientes que ya había destruido en un ataque aéreo en octubre de 2024. Este año, fotos satelitales generaron preocupación de que Teherán estuviera trabajando para restablecer la instalación.

Mientras Netanyahu hablaba, las fuerzas armadas israelíes informaron que habían detectado una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia Israel.

Avión cisterna de reabastecimiento de Estados Unidos se estrella en Irak

Se llevan a cabo labores de rescate después de que un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrellara en Irak, informó el jueves el ejército estadounidense.

La aeronave forma parte de la operación militar estadounidense contra Irán, pero el accidente no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo, agregaron fuentes castrenses.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, indicó en un comunicado que dos aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 estuvieron involucrados en el incidente. Uno aterrizó de forma segura, mientras que el otro se estrelló en el oeste de Irak.

Trump dice que el alza de los precios del petróleo es una prioridad menor

Irán intenta infligir suficiente dolor económico global como para presionar a Estados Unidos e Israel a detener sus bombardeos, que comenzaron el 28 de febrero.

Trump ha prometido “terminar el trabajo”, aunque alegó que Irán está “prácticamente destruido”. En redes sociales declaró el jueves que garantizar que Teherán no desarrolle un arma nuclear era una prioridad más alta que el alza de los precios del petróleo.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el jueves que elementos del país ya han atacado más de 6,000 blancos desde que comenzó la operación contra Irán, incluidos más de 30 buques colocadores de minas.

Por su parte, milicianos del grupo político-paramilitar Hezbollah —respaldado por Irán— lanzaron unos 200 cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel cuando sonaban las sirenas, y en otras zonas se oían fuertes explosiones por la interceptación de misiles iraníes. Israel lanzó otra ola de ataques sobre Teherán y en Líbano.

La agencia de la ONU para los refugiados indicó que hasta 3.2 millones de personas en Irán han sido desplazadas por la guerra en curso. Señaló que la mayoría han huido de Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte del país o zonas rurales. Unas 800,000 personas han sido desplazadas internamente en Líbano, lo que ha suscitado temores de que surja una crisis humanitaria.

Jamenei advierte de “abrir otros frentes” si la guerra continúa

Jamenei instó a los Estados árabes del Pérsico a “cerrar” las bases estadounidenses en la región, aseverando que la protección prometida por Washington no era “nada más que una mentira”.

Dijo también que Irán ha estudiado “abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable” si la guerra continúa. No dio más detalles, pero Irán ha sido vinculado a ataques anteriores contra blancos estadounidenses, israelíes y judíos en diversas partes del mundo.

Jamenei es cercano a la Guardia Revolucionaria de Irán, y en general se le considera aún menos dispuesto a ceder que su padre, el ayatolá Alí Jamenei. Se desconoce su paradero, y probablemente sea un blanco principal para Estados Unidos e Israel.

Además de atacar infraestructura energética en toda la región, Irán prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

En una conferencia de prensa el jueves, el embajador de Irán en Túnez , Mir Masoud Hosseinian, indicó que las fuerzas navales iraníes “han establecido pleno control” sobre el estrecho y “llevado a cabo ataques precisos en respuesta a ataques contra nuestra infraestructura petrolera” .

“La seguridad energética global depende del respeto a la soberanía de Irán”, expresó.

Dijo a The Associated Press que el nuevo líder supremo resultó herido en el ataque contra la casa de su familia, en el cual murieron su esposa y el padre de él, pero “no es grave” . La esperanza es que asista a la oración masiva del Eid organizada por el Estado la próxima semana, que su padre tradicionalmente presidía.

Hosseinian añadió que los ataques de Irán contra las naciones del Pérsico también han sido estratégicos.

“Incluso cuando atacamos hoteles, teníamos información precisa de que estaban alojando a soldados estadounidenses e israelíes”, manifestó.

La guerra hizo que los precios del petróleo volvieran a 100 dólares por barril, y los mercados bursátiles se desplomaron en todo el mundo.

Israel y Hezbollah intercambian fuego intenso

Aviones de guerra israelíes azotaron Líbano, apuntando incluso al concurrido corazón de Beirut, en respuesta a misiles de milicianos de Hezbollah respaldados por Irán lanzados hacia Israel. Un ataque impactó en un vecindario cercano al Parlamento de Líbano, oficinas de Naciones Unidas y embajadas internacionales.

El portavoz militar israelí Avichay Adraee dijo que estaban apuntando a una “instalación afiliada a Hezbollah”.

Un ataque israelí también alcanzó las inmediaciones de la única universidad pública de Líbano, matando a un profesor y al director de la facultad de ciencias en el campus de Hadath, en las afueras de los suburbios del sur de Beirut. Israel no había efectuado comentarios.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, le advirtió a Líbano que, si su gobierno no impide que Hezbollah ataque, Israel “tomará el territorio y lo haremos nosotros mismos” .

El gobierno de Líbano ha intensificado los llamados para que Hezbollah se desarme desde que la última guerra del grupo con Israel llegó a su fin mediante un alto el fuego en 2024, y este mes declaró ilegales las actividades militares de Hezbollah. Pero se ha mostrado reacio a confrontar directamente a los milicianos.

Irán dispara contra países árabes del golfo Pérsico y alcanza barco allí

Autoridades británicas indicaron que varios efectivos estadounidenses resultaron heridos en ataques con drones en el norte de Irak el miércoles por la noche.

El general de brigada Guy Foden señaló que varios drones impactaron una base en Irbil que alberga a soldados británicos y estadounidenses. Otro oficial, el teniente general Nick Perry, detalló que no hubo bajas británicas y que Estados Unidos sufrió algunas, pero “nada demasiado grave”.

Se reportaron más ataques con drones en Bahrein, Kuwait, Dubái y Arabia Saudí.