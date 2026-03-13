Haití felicita a Ralf Etienne, primer haitiano en Paralímpicos de Invierno

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, felicitó este viernes al esquiador paralímpico Ralf Etienne, superviviente del terremoto de 2010, que se convirtió en el primer haitiano en participar en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Fils-Aimé expresó su orgullo por la presencia del deportista paralímpico y señaló que su participación en estos Juegos de Milán Cortina (Italia) marca "un hito histórico en el desarrollo y la proyección del deporte haitiano".

El esquiador haitiano debutó este viernes en el gigante, en la categoría LW2 de discapacitados físicos que compiten a pie, con una primera bajada en un tiempo de 1:37.34.

En la segunda, cuando ya había pasado el tercer parcial del recorrido, se cayó. No fue el único, ya que otros nueve rivales también se fueron al suelo por las malas condiciones de la nieve por el sol y las altas temperaturas.

"La notable trayectoria de Ralf Etienne ilustra de manera elocuente los valores de resiliencia, valentía y perseverancia que caracterizan al pueblo haitiano. A través de su participación en la prueba de eslalon gigante, encarna la fuerza de la determinación humana y nos recuerda que los obstáculos, por grandes que sean, pueden superarse con voluntad, disciplina y fe en el futuro", señaló la Primatura de la República en un comunicado.

Para Fils-Aimé, este logro adquiere una dimensión más allá del ámbito deportivo, "constituye un poderoso símbolo de esperanza e inspiración para la juventud haitiana", así como "da testimonio de la capacidad de nuestros compatriotas para enarbolar con orgullo los colores de la nación y difundir la imagen de Haití por todo el mundo".

"El Gobierno de la República felicita calurosamente a Ralf Etienne por este logro excepcional y le expresa todo su apoyo en esta competición. En este momento histórico, toda la nación se une a él para celebrar este ejemplo de superación personal y orgullo nacional", indica la nota.

"Que esta trayectoria inspire a nuestras generaciones más jóvenes a creer en su talento, a cultivar la excelencia y a seguir construyendo, con determinación y dignidad, un futuro mejor para Haití", añade.

Etienne sobrevivió al terremoto que asoló Haití en 2010 y dejó más de 200.000 muertos, pero perdió una pierna tras quedar atrapado en los escombros de un edificio durante casi ocho horas.

"Quiero mostrar a los jóvenes de mi país que hay esperanza, porque soy de Haití, tengo una discapacidad y puedo estar aquí, así que ellos pueden hacer lo que quieran", declaró este viernes Etienne en una entrevista a EFE.

"Ser el primer atleta paralímpico de invierno de Haití es genial pero no es fácil. Soy el embajador del país, al ser el único, y quiero cambiar la percepción que la gente tiene de nosotros. Cuando la gente ve Haití ve caos, así que yo quiero mostrarles excelencia, liderazgo, resiliencia y trabajo duro", apuntó.