Avión militar de EEUU se estrella en Irak: Reportan cuatro tripulantes muertos

Cuatro tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense murieron luego de que el aparato se estrellara en el oeste de Irak, anunció el viernes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), precisando que se trataba de un accidente.

"Cuatro de los seis miembros de la tripulación a bordo del avión fallecieron, mientras continúan las operaciones de rescate", informó en X el CENTCOM, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

"Las circunstancias del incidente están siendo investigadas. Pero la pérdida del avión no se debe a fuego enemigo ni amigo", insistió el CENTCOM, aunque Irán atribuye el ataque a un grupo aliado.