Pese al apoyo a Delcy Rodríguez, María Corina llama a Trump "aliado fundamental"

La líder opositora venezolana María Corina Machado reiteró el jueves que el gobierno de Trump sigue siendo un “aliado fundamental” para la transición democrática del país, incluso cuando Washington ha respaldado reiteradamente a la presidenta interina Delcy Rodríguez como presidenta legítima de Venezuela.

En Santiago, la capital chilena, Machado reconoció los "procesos complejos" que se avecinan, pero sostuvo que el gobierno estadounidense sigue siendo un socio vital para Venezuela. Expresó su confianza en la hoja de ruta establecida por Trump, destacando que el proceso abarca "tres fases": estabilización, recuperación y transición democrática.

Los observadores internacionales consideran ampliamente al candidato presidencial respaldado por Machado, Edmundo González, como el ganador de las elecciones de 2024. A Machado se le prohibió presentarse como candidato.

Las declaraciones de Machado se producen una semana después de que Estados Unidos y Venezuela anunciaran el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, y después de que el presidente estadounidense Donald Trump felicitara a Rodríguez por "hacer un gran trabajo y colaborar muy bien con los representantes estadounidenses".

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la diáspora venezolana en Chile, el premio Nobel de la Paz elogió a Estados Unidos como la “única nación del mundo que ha arriesgado las vidas de sus ciudadanos para garantizar la libertad en Venezuela”, refiriéndose a la operación militar estadounidense de enero para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro .

Machado, quien viajó a Chile para asistir a la toma de posesión del presidente de extrema derecha José Antonio Kast , también se dirigió a los millones de venezolanos desplazados por la crisis actual del país.

“Casi 700.000 venezolanos viven en este país. Son personas decentes que se vieron obligadas a huir de su patria para salvar sus vidas”, dijo. “Lo que hacemos hoy aquí es pedir a todos los chilenos —y a todos los latinoamericanos— que nos ayuden a garantizar que cada venezolano pueda regresar con dignidad y libertad al país que adora y que los necesita desesperadamente”.

Sus declaraciones se produjeron un día después de la ceremonia de juramentación de Kast, quien se ha comprometido a criminalizar la inmigración irregular y expulsar a casi 330.000 extranjeros que viven ilegalmente en Chile, la mayoría de los cuales son venezolanos. A pesar de estas posturas inflexibles, Machado expresó su "muy agradecida" con el presidente Kast, argumentando que "todo país tiene el derecho, e incluso el deber, de garantizar su propia seguridad".