María Corina pide a sus compatriotas exiliados en Chile volver a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este jueves a sus compatriotas exiliados en Chile que regresen a Venezuela, durante un acto frente a miles de seguidores organizados en una plaza del centro de Santiago.

El premio Nobel de la Paz viajó a Chile el miércoles para asistir a la asunción del mandatario ultraderechista José Antonio Kast. Este jueves cerró su agenda con un acto masivo con la comunidad venezolana en Chile.

"Venezuela nos necesita, yo los necesito. Es el momento de avanzar con fuerza. Necesitamos el regreso de todos aquellos exiliados que han sido perseguidos" por el chavismo, dijo Machado ante un público que ovacionó cada una de sus intervenciones.

Agregó que "la victoria definitiva depende de todos, no solo de un dirigente o de actores internacionales, los necesitamos a todos".

Miles de venezolanos salieron a las calles con banderas, camisetas de la selección 'vinotinto' y trompetas de plástico para celebrar su llegada.

Chile alberga a unos 700.000 ciudadanos del país caribeño, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

"Es un reencuentro súper brutal, eso nos llena mucho el corazón (...). El régimen (venezolano) ya se fracturó y hay que empezar a barrer la casa para un nuevo regreso", dijo a la AFP Baudany García, un asesor de seguridad venezolano de 53 años que asistió al acto.

La política venezolana reiteró en una conferencia de prensa horas antes en Santiago que volverá a su país en "unas semanas" y que su regreso será "armonioso y coordinado con los aliados".

Machado se mantuvo en la clandestinidad por más de un año hasta que escapó en diciembre de 2025 para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

Venezuela es gobernada por la chavista Delcy Rodríguez, que ejerció el poder de forma interna tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

La administración de Donald Trump reconoció hace días "legalmente" el gobierno de Rodríguez.