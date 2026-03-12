Estados Unidos dice que sus fuerzas armadas "no están listas" para escoltar buques en Ormuz

Las fuerzas armadas estadounidenses "no están listas" en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó el jueves el Secretario de Energía.

"Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", dijo Chris Wright al canal CNBC. "En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas".

Wright añadió que es "bastante probable" que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia fines de este mes.