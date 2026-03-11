Trump dice que en Irán "prácticamente no queda nada por atacar"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el miércoles que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán y que el conflicto terminará "pronto", en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

"En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", añadió Trump, poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida por su país en conjunto con Estados Unidos el 28 de febrero continuaría "sin límite de tiempo".

Ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario explicó además que "pronto, muy pronto" habrá "una gran seguridad" en el estrecho de Ormuz.

Trump ha dado mensajes contradictorios sobre el calendario y los objetivos de la guerra, en ocasiones insistiendo que las fuerzas militares de su país están cumpliendo sus planes más rápidamente de lo previsto y en otras asegurando que quiere dejar totalmente fuera de combate a Irán.

El presidente republicano enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y temores por la perturbación económica mundial derivada de la operación contra Irán.

Trump, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

Personas se reúnen frente a un edificio que fue blanco de un ataque aéreo israelí en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano, el 11 de marzo de 2026.AFP

El ministro de Defensa israelí dijo que la operación continuará "tanto como sea necesario", hasta que logren "todos los objetivos".

Irán ha replicado con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto, y con declaraciones desafiantes, tras elegir a un nuevo ayatolá, el hijo del líder asesinado Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel deberían "considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que hará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, a la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el miércoles que había atacado un buque con bandera de Liberia y un carguero tailandés en el estrecho de Ormuz.