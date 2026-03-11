Polonia investiga trata de personas vinculada a documentos del caso Epstein

La fiscalía polaca anunció el miércoles la apertura de una investigación por trata de seres humanos, basada en documentos extraídos del expediente del delincuente sexual Jeffrey Epstein, y relativa a hechos presuntamente cometidos en Polonia.

La Fiscalía Nacional indicó estar examinando si mujeres, incluidas menores, habían sido reclutadas en Polonia "engañándolas sobre la verdadera naturaleza del empleo previsto en el extranjero".

Los fiscales sospechan que los autores "organizaron el transporte (de las víctimas) fuera de las fronteras de Polonia y las entregaron a otras personas con fines de explotación sexual".

Los hechos se refieren al período 2009-2019.

La publicación masiva de documentos del caso Epstein el 30 de enero en Estados Unidos provocó investigaciones penales, arrestos y dimisiones en todo el mundo, principalmente en Europa.

Según los fiscales polacos "los documentos analizados hasta ahora justifican una sospecha razonable de la comisión del delito de trata de seres humanos" en Polonia.

El primer ministro, Donald Tusk, declaró el mes pasado que las autoridades buscaban posibles vínculos entre el financiero estadounidense, que murió en prisión en 2019, y los servicios de inteligencia rusos, así como cualquier relación que pudiera haber tenido con Polonia.

El ministro de Justicia, Waldemar Zurek, indicó por su parte que los servicios secretos, la fiscalía y la policía estaban uniendo fuerzas para investigar a posibles cómplices polacos en el entorno de Epstein.

Polonia también envió solicitudes de cooperación judicial en el marco de la investigación a dos países europeos aún no identificados.

En Polonia la trata de seres humanos se castiga con hasta veinte años de prisión.