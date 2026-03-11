Honduras envía fiscales a EE UU por asesinato de un hijo del exmandatario Porfirio Lobo

Un equipo de fiscales del Ministerio Público de Honduras (Fiscalía) viajará a Estados Unidos para recabar el testimonio de un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) vinculado al asesinato en julio de 2022 de un hijo del expresidente Porfirio Lobo, informó este miércoles una fuente oficial.

La misión, integrada por expertos de la Fiscalía Contra la Vida, fue designada por el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, con el objetivo de "conocer de primera mano" el alcance de la información brindada por Gerson Cuadra Soto, alias El Fantasma, detenido en diciembre de 2025 en Grand Island, Nebraska, Estados Unidos.

Zelaya ordenó el inicio de "gestiones de asistencia judicial internacional" ante las autoridades estadounidenses luego de confirmarse que Soto habría aportado información relevante sobre el asesinato de Said Lobo Bonilla, según un comunicado de la Fiscalía hondureña.

La decisión se produce tras una reunión entre el fiscal general y el expresidente Lobo, en la que se "compartió información relevante" sobre el caso.

El presunto pandillero es señalado por su supuesta implicación en el crimen múltiple ocurrido en 2022, cuando Said Lobo Bonilla, quien tenía 19 años, y tres amigos fueron asesinados cuando salía de una discoteca en la capital de Honduras, añadió.

En el hecho también murió Luis Zelaya, de 23 años, pariente del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, Salomón Velásquez y Norlan Enrique Rodríguez, quien era chofer de Said Lobo Bonilla.

El crimen se registró a la salida del aparcamiento de un edificio en un bulevar de la capital hondureña, donde quedaron las dos camionetas en las que se desplazaban los cuatro amigos antes de ser interceptados.

Por este asesinato, un tribunal ya condenó en junio de 2024 a cuatro personas, recalcó la Fiscalía hondureña, que reafirmó su compromiso de agotar todas las líneas de investigación para "garantizar que los responsables enfrenten la justicia".