Alertan de riesgos sanitarios por posible lluvia ácida tras ataques a refinerías de petróleo en Irán

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de los riesgos para la salud que puede tener la lluvia ácida tras las nubes negras registradas en la capital de Irán, Teherán, por los ataques de Israel contra depósitos de petróleo y ha refrendado la alerta sanitaria emitida por las autoridades, que pide a sus ciudadanos permanecer dentro de sus casas para protegerse de la contaminación.

"Considerando lo que está en riesgo en este momento --instalaciones de almacenamiento de petróleo y refinerías que han sido atacadas, provocando incendios y planteando serias preocupaciones sobre la calidad del aire-- definitivamente es buena idea", ha dicho el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una rueda de prensa desde la ciudad suiza de Ginebra.

En este sentido, ha explicado que la lluvia, mezclada con "contaminantes tóxicos" podría ser "extremadamente peligrosa". "Con fuertes propiedades ácidas, podría causar quemaduras químicas en la piel y daños graves a los pulmones", ha detallado.

Lindmeier ha indicado que la organización está en contacto con las autoridades iraníes, si bien por el momento se desconoce el alcance que podría tener a nivel sanitario este tipo de lluvia, puesto que el nivel de peligro depende, en gran medida, de factores tan diversos como la dirección del viento, la ubicación en la que se encuentren las personas o la cantidad de contaminantes tóxicos que haya.

"Por ahora, solo podemos apoyar a las autoridades en el terreno con mensajes de salud pública y con la mejor investigación y seguimiento posibles", ha detallado, agregando que lo principal ahora es "controlar los incendios" a fin de "contener" "cualquier contaminante" que pueda esparcirse tanto en el aire como en el agua.

Lindmeier también ha informado de que las autoridades han emitido recomendaciones a la población después de que la capital, Teherán, despertase el domingo bajo la amenaza de una "lluvia negra" entre cruces de ataques a depósitos de petróleo y plantas desalinizadoras.

Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, también ha expresado preocupación por "las repercusiones de estos ataques en el derecho a la salud de los civiles, así como en el medioambiente".

"También nos preocupa que el impacto previsible sobre los civiles y el medioambiente de estos ataques plantee serias preguntas sobre si en los mismos se cumplieron las obligaciones de proporcionalidad y precaución según el Derecho Humanitario. Estos sitios no parecen ser de uso exclusivo militar", ha agregado.

IRÁN CALIFICA LOS ATAQUES DE DELITOS AMBIENTALES

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha afirmado en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, que estos ataques por parte de Estados Unidos e Israel "constituyen una clara violación de las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos ambientales multilaterales, incluida la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica".

"Según la Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, las explosiones en estas instalaciones liberaron a la atmósfera grandes cantidades de compuestos peligrosos, como hidrocarburos, azufre y óxidos de nitrógeno", reza la carta, distribuida este martes y fechada en la víspera.

Esto no solo provoca una "grave contaminación atmosférica y graves riesgos para la salud de la población", especialmente para los ancianos o las personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sino que también "puede provocar una extensa degradación ambiental, incluida la contaminación de los recursos hídricos y daños a los ecosistemas y a los organismos vivos".

"Irán insta a Naciones Unidas y a sus órganos competentes a que aborden urgentemente estos acontecimientos y adopten las medidas pertinentes, incluida la condena de actos destructivos para el medioambiente y la exigencia de responsabilidades a los responsables de este manifiesto crimen ambiental", añade la misiva.

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel vive su undécimo día y deja hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades iraníes. Entre los muertos figuran, además del líder supremo, Alí Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

