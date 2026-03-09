Meteorito sobrevuela Alemania y causa daños en una vivienda

La Agencia Espacial Europea (ESA) analiza el bólido brillante observado en la tarde del domingo desde Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos que se desplazaba del suroeste al noroeste y que tras fragmentarse causó daños en una vivienda en la ciudad alemana de Coblenza, en el oeste germano, sin dejar heridos.

El equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA utiliza actualmente todos los datos disponibles para estimar el tamaño del objeto, que calculan tenía unos pocos metros de diámetro, señaló la agencia europea en un comunicado.

El momento y la dirección del impacto indican que es probable que el objeto no fuera visible para ninguno de los telescopios de gran alcance que escanean el cielo nocturno en busca de este tipo de objetos, algo que no es inusual, ya que hasta la fecha solo se han detectado con éxito once objetos espaciales naturales antes de su entrada en la atmósfera, añadió la ESA.

La ESA explicó además que los objetos pequeños que se acercan a la Tierra desde regiones del cielo más brillantes y diurnas, incluso al atardecer, como en este caso, pasan desapercibidos en la mayoría de los casos.

La Oficina Regional de Protección Civil y Prevención de Incendios (LfBK) de Renania-Palatinado informó anoche de que un objeto espacial había sobrevolado este estado federado occidental de Alemania y que se fragmentó con una fuerte explosión sobre el oeste del país centroeuropeo.

Los fragmentos alcanzaron la Tierra alrededor de las 19.15 horas locales (18.15 GMT) y se registraron daños aislados en Renania-Palatinado, aunque no se reportaron heridos, indicó la LfBK en un comunicado.

La LfBK subrayó que el suceso "no guarda relación con ninguna actividad militar".

Según la ESA, la bola de fuego, que fue observada hacia las 18.55 horas (17.55 GMT), brilló durante aproximadamente seis segundos y dejó un rastro visible en el cielo antes de fragmentarse en pedazos.

Pequeños fragmentos de los meteoritos resultantes atravesaron el tejado de una casa sin causar heridos.

Un portavoz de los bomberos de Coblenza informó de que al llegar al lugar del impacto pudieron comprobar que un objeto no identificado había dejado un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el tejado de la vivienda afectada.