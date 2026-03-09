Brasil se convierte en líder sudamericano con 50 playas y 10 marinas más con sello de Bandera Azul

Un total de 50 playas y 10 puertos deportivos distribuidos en los estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahía, San Pablo y Alagoas, obtuvieron la certificación de 'Bandera Azul' de sostenibilidad para la temporada 2025-2026, consolidando a Brasil como país líder en América del Sur.

Según ha informado este lunes la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), estos reconocimientos sitúan a la nación sudamericana como "referente global en sostenibilidad y gestión modélica de playas y marinas".

Además, Embratur y la ONG Instituto Ambientes han formalizado un acuerdo para la promoción de estos destinos. El mismo tendrá una duración de 24 meses e incluye acciones de inteligencia de mercado y apoyo a la comercialización de productos turísticos que cumplan con estándares ecológicos rigurosos.

El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, ha destacado que el sello 'Bandera Azul' funciona como un "aval de excelencia" que diferencia competitivamente a los destinos brasileños. En este sentido, para su obtención deben cumplirse 34 criterios relativos a la calidad del agua, seguridad, infraestructura y educación ambiental.