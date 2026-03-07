Putin pide retomar la vía diplomática en el conflicto con Irán en una llamada con Pezeshkian

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sostenido que la postura del Kremlin respecto al conflicto con Irán pasa por un "cese inmediato" de las hostilidades y por el regreso a la vía diplomática en una llamada telefónica mantenida con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

"Vladimir Putin reafirmó la postura de principios de Rusia a favor del cese inmediato de las hostilidades, el rechazo al uso de la fuerza como método para resolver cualquier problema relacionado con Irán o que surja en Oriente Medio, y un rápido retorno a la vía diplomática", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado emitido en redes sociales.

Igualmente, el mandatario ruso ha mostrado sus condolencias a su homólogo iraní por el "asesinato" del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país, así como el resto de fallecidos de la cúpula militar y política y las "numerosas" víctimas civiles, que ya superan el millar.

Putin también ha informado de que mantiene "contacto constante" con los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) después de que varios de ellos hayan resultado atacados en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán.

Por su parte, Pezeshkian ha agradecido al presidente ruso su "solidaridad" con el pueblo iraní en defensa de la soberanía e independencia del país y ha proporcionado información sobre los últimos acontecimientos del conflicto.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.